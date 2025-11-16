Марченко продлил серию игр с очками до 11 (3+10 на отрезке), рекорд «Коламбуса» – 13. Форвард сделал передачу и забил в серии буллитов в матче с «Рейнджерс»

Кирилл Марченко продлил серию игр с очками до 11 (3+10 на отрезке).

Форвард «Коламбуса » Кирилл Марченко продлил результативную серию до 11 матчей.

25-летний россиянин ассистировал при шайбе Дмитрия Воронкова в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс » (1:2 Б).

На счету Марченко стало 20 (8+12) очков в 18 играх в сезоне при полезности «+8». Текущая результативная серия – 11 матчей (3+10 на отрезке).

Он стал 4-м игроком в истории «Блю Джекетс», чья результативная серия составила 11 или более матчей.

Ранее отличились Райан Джохансен (2014/15, 13 игр), Кэм Эткинсон (2018/19, 12) и Патрик Лайне (2021/22, 11).

Сегодня Кирилл (22:41, нейтральная полезность) также отметился 4 бросками в створ и 1 силовым приемом. Кроме того, он допустил 2 потери и реализовал свой буллит в послематчевой серии.