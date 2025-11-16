Марченко продлил серию игр с очками до 11 (3+10 на отрезке), рекорд «Коламбуса» – 13. Форвард сделал передачу и забил в серии буллитов в матче с «Рейнджерс»
Кирилл Марченко продлил серию игр с очками до 11 (3+10 на отрезке).
Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко продлил результативную серию до 11 матчей.
25-летний россиянин ассистировал при шайбе Дмитрия Воронкова в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (1:2 Б).
На счету Марченко стало 20 (8+12) очков в 18 играх в сезоне при полезности «+8». Текущая результативная серия – 11 матчей (3+10 на отрезке).
Он стал 4-м игроком в истории «Блю Джекетс», чья результативная серия составила 11 или более матчей.
Ранее отличились Райан Джохансен (2014/15, 13 игр), Кэм Эткинсон (2018/19, 12) и Патрик Лайне (2021/22, 11).
Сегодня Кирилл (22:41, нейтральная полезность) также отметился 4 бросками в створ и 1 силовым приемом. Кроме того, он допустил 2 потери и реализовал свой буллит в послематчевой серии.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
