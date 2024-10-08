Черкас о том, что СКА часто меняет вратарей: «Порой не понимаю, почему так. Тренерам виднее. Мне было бы не очень комфортно в таких условиях. Но сейчас другие времена, нужно выигрывать конкуренцию»
Сергей Черкас высказался о возможном уходе Никиты Серебрякова из СКА.
– Пока все на уровне слухов. Чтобы отпустить Серебрякова, СКА нужно иметь вратарей на замену. А сейчас здоров только Плешков.
Никита, наверное, не очень рад тому, что его выпускают на замену. Но есть конкуренция: выходи, доказывай, не ошибайся, как это было в матче с «Северсталью», когда шайба от его конька залетела в ворота.
– Тренеры СКА слишком часто меняют вратарей.
– Сам порой не понимаю, почему так. Тренерам виднее. Мне было бы не очень комфортно в таких условиях. Но сейчас другие времена на дворе. Нужно уметь выигрывать конкуренцию.
– Если Серебряков уйдет в ЦСКА, для вас это будет странно?
– Не хотелось бы укреплять конкурента, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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