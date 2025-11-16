«Даллас» выиграл 5 матчей подряд с общей разницей 22:8. Команда Галуцена идет на 2-м месте на Западе и на 3-м в общей таблице НХЛ

«Даллас» выиграл 5 матчей подряд с общей разницей 22:8.

«Даллас » обыграл «Филадельфию» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа стала для команды под руководством Глена Галуцена 5-й подряд (разница шайб на отрезке – 22:8).

С 27 очками в 19 играх техасцы идут на втором месте в Западной конференции (уступая лишь «Колорадо » – 29 очков в 18 играх) и на третьем – в общей таблице лиги (уступая лидеру Восточной конференции «Нью-Джерси » из-за большего числа игр).