Шестеркин отразил 24 из 25 бросков «Коламбуса», выиграл серию буллитов и стал 1-й звездой матча. Победа – 3-я подряд и 7-я в 15 играх в сезоне (91,2% сэйвов, КН 2,39)

Игорь Шестеркин отразил 24 из 25 бросков «Коламбуса» и стал 1-й звездой матча.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (2:1 Б). 

29-летний россиянин отразил 24 из 25 бросков в основное время и в овертайме. Затем он выиграл серию буллитов, пропустив 1 раз после 3 попыток игроков «Блю Джекетс». 

Победа стала для Шестеркина 3-й подряд (первый такой отрезок в сезоне) 7-й в 15 играх в текущей регулярке. У него 91,2% сэйвов и коэффициент надежности 2,39. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
