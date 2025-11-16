Воронков забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Рейнджерс». У него 14 очков и «+8» в 18 играх
Дмитрий Воронков забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Рейнджерс».
Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков забросил шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (1:2 Б).
На счету 25-летнего россиянина стало 14 (7+7) очков в 18 играх в текущем сезоне при полезности «+8».
Сегодня Воронков (17:19, нейтральная полезность) реализовал 1 из 2 бросков в створ, применил 2 силовых приема и сделал 1 блок.
Статистика перехватов и потерь – 1:2. Также нападающий получил малый штраф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
