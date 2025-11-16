Воронков забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Рейнджерс». У него 14 очков и «+8» в 18 играх

Дмитрий Воронков забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Рейнджерс».

Форвард «Коламбуса » Дмитрий Воронков забросил шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс » (1:2 Б).

На счету 25-летнего россиянина стало 14 (7+7) очков в 18 играх в текущем сезоне при полезности «+8».

Сегодня Воронков (17:19, нейтральная полезность) реализовал 1 из 2 бросков в створ, применил 2 силовых приема и сделал 1 блок.

Статистика перехватов и потерь – 1:2. Также нападающий получил малый штраф.