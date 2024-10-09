Панин о 0:2: «ЦСКА надавали по шапке после 2 поражений. У «Салавата» был боевой настрой, не забило первое звено, остальные не поддержали, упустили два очка»

Григорий Панин высказался о поражении «Салавата» от ЦСКА (0:2).

– По результату оцениваю матч отрицательно. По содержанию – хорошо играли, создали моменты, но не реализовали их.

Не забило первое звено, остальные не поддержали, упустили два очка, проиграли игру. Мы хорошо действовали, не могу сказать, что сказался долгий перерыв, надо реализовывать свои моменты.

– Как‑то особенно настраивались на матч с ЦСКА?

– Знали, что после двух серьезных поражений ребятам надавали по шапке. Плюс подогревал интерес день рождения Михайлова .

Был боевой настрой, мы выходили играть на победу, может, первые пару минут и была нервозность, но потом почувствовали себя в своей тарелке, – сказал капитан «Салавата Юлаева ».