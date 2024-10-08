Воробьев после 2:0 с «Салаватом»: «ЦСКА пришлось много обороняться, Гамзин сыграл хорошо. Просветову решили дать отдых, слухи я не комментирую»
ЦСКА обыграл уфимскую команду со счетом 2:0 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Вратарь армейцев Иван Просветов не был включен в заявку на эту игру. Ранее сообщалось, что 25-летний вратарь может быть обменян в московское «Динамо», хотя агент игрока опроверг эту информацию.
– Неплохой первый период, но не воспользовались удалениями. Потом нам пришлось много обороняться, но хорошо сыграл Гамзин.
– Гурьянов не попал в состав, с чем это связано, какие претензии к нему есть?
– Есть моменты по приему шайбы. Он немного потерял уверенность.
– Просветову решили дать отдохнуть психологически?
– Давно решили дать ему отдых, слухи я не комментирую.
– Чувствовалась дополнительная ответственность из‑за 80‑летия Бориса Михайлова?
– И без праздника ответственности хватало.
– Можно ли сказать, что этот матч сравним с седьмым матчем серии плей‑офф?
– Это был очень важный матч. Не знаю, можно ли сравнить его с плей‑офф.
– Гамзин может стать первым вратарем?
– Если он возьмет ситуацию в свои руки, то да. Чемпионат – длинная дистанция, на данный момент Дмитрий здорово сыграл.
– Что нужно сделать, чтобы лидеры начали приносить результат?
– Лучше всего забивать. Тогда игра пойдет. Пока мы работаем в хоккей, а не играем, – сказал главный тренер ЦСКА.
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