Воробьев после 2:0 с «Салаватом»: «ЦСКА пришлось много обороняться, Гамзин сыграл хорошо. Просветову решили дать отдых, слухи я не комментирую»

Илья Воробьев объяснил, почему Иван Просветов не сыграл с «Салаватом».

ЦСКА обыграл уфимскую команду со счетом 2:0 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Вратарь армейцев Иван Просветов не был включен в заявку на эту игру. Ранее сообщалось , что 25-летний вратарь может быть обменян в московское «Динамо», хотя агент игрока опроверг эту информацию.

– Неплохой первый период, но не воспользовались удалениями. Потом нам пришлось много обороняться, но хорошо сыграл Гамзин.

– Гурьянов не попал в состав, с чем это связано, какие претензии к нему есть?

– Есть моменты по приему шайбы. Он немного потерял уверенность.

– Просветову решили дать отдохнуть психологически?

– Давно решили дать ему отдых, слухи я не комментирую.

– Чувствовалась дополнительная ответственность из‑за 80‑летия Бориса Михайлова?

– И без праздника ответственности хватало.

– Можно ли сказать, что этот матч сравним с седьмым матчем серии плей‑офф?

– Это был очень важный матч. Не знаю, можно ли сравнить его с плей‑офф.

– Гамзин может стать первым вратарем?

– Если он возьмет ситуацию в свои руки, то да. Чемпионат – длинная дистанция, на данный момент Дмитрий здорово сыграл.

– Что нужно сделать, чтобы лидеры начали приносить результат?

– Лучше всего забивать. Тогда игра пойдет. Пока мы работаем в хоккей, а не играем, – сказал главный тренер ЦСКА .