ЦСКА перед матчем с «Салаватом» провел церемонию в честь 80‑летия Михайлова. Он произвел символическое вбрасывание, армейцы вышли на игру в ретро-форме
Двукратный олимпийский чемпион и десятикратный победитель первенства СССР отметил юбилей 6 октября.
ЦСКА принимает «Салават» (1:0, второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Перед игрой президент московского клуба Игорь Есмантович на льду вручил Михайлову символический знак, изображающий три победы клуба в Кубке Гагарина. Хоккеисты ЦСКА вышли на матч в ретро‑форме, а сам Михайлов совершил символическое стартовое вбрасывание.
«Прежде всего, [ретро‑форма] это хорошая идея. Для меня это почетно. Эта форма всегда была чемпионской, мы выходили и бились только за победу. Дай Бог, чтобы на нашу команду это повлияло, я рад и горд.
Раньше мы всегда ставили цель только победить, в каждом матче – сегодня, завтра, послезавтра. Можно и проиграть, но главное – это чтобы душа горела», – сказал Борис Михайлов на церемонии.
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