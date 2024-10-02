ЦСКА сыграет с «Салаватом» в форме, посвященной 80-летию Михайлова. Он 10 раз выигрывал чемпионат СССР в составе армейцев
ЦСКА сыграет в специальной форме, посвященной 80-летию Бориса Михайлова.
«8 октября в домашнем матче против «Салавата Юлаева» хоккеисты ЦСКА сыграют в специальной форме, посвященной 80-летию Бориса Михайлова. В хоккейном свитере похожего дизайна играл наш прославленный капитан.
Армейцы, ждем вас всех на матче! Поддержим нашу команду и отметим юбилей Бориса Петровича!» – говорится в заявлении клуба.
Борис Михайлов выступал за ЦСКА с 1967 по 1980 год. В составе армейцев он 10 раз становился чемпионом СССР. 6 октября Михайлову исполнится 80 лет.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал ЦСКА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости