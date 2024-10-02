ЦСКА сыграет с «Салаватом» в форме, посвященной 80-летию Михайлова. Он 10 раз выигрывал чемпионат СССР в составе армейцев

ЦСКА сыграет в специальной форме, посвященной 80-летию Бориса Михайлова.

«8 октября в домашнем матче против «Салавата Юлаева » хоккеисты ЦСКА сыграют в специальной форме, посвященной 80-летию Бориса Михайлова . В хоккейном свитере похожего дизайна играл наш прославленный капитан.

Армейцы, ждем вас всех на матче! Поддержим нашу команду и отметим юбилей Бориса Петровича!» – говорится в заявлении клуба.

Борис Михайлов выступал за ЦСКА с 1967 по 1980 год. В составе армейцев он 10 раз становился чемпионом СССР. 6 октября Михайлову исполнится 80 лет.