Потапов о ярких высказываниях тренеров после матчей: «Ротенберг и Браташ задали тренд в прошлом сезоне. Это подогревает интерес к хоккею»
Алексей Потапов поделился мыслями о ярких высказываниях тренеров после матчей.
«Мне кажется, тренд в прошлом сезоне задали Олег Браташ и Роман Ротенберг. Это подогревает интерес к хоккею.
Даже я после матчей захожу и смотрю пресс-конференции. Это часть шоу. А когда я играл, вообще не обращал внимания на то, что там говорили тренеры» , – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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