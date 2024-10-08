Потапов о ярких высказываниях тренеров после матчей: «Ротенберг и Браташ задали тренд в прошлом сезоне. Это подогревает интерес к хоккею»

Алексей Потапов поделился мыслями о ярких высказываниях тренеров после матчей.

«Мне кажется, тренд в прошлом сезоне задали Олег Браташ и Роман Ротенберг . Это подогревает интерес к хоккею.

Даже я после матчей захожу и смотрю пресс-конференции. Это часть шоу. А когда я играл, вообще не обращал внимания на то, что там говорили тренеры» , – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.

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