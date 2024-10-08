Ротенберг о Хайруллине и Демидове: «Есть травмы, к сожалению. Все живы, слава богу. Мы играем на пределе, кость в кость. Надеюсь, Марат вернется к следующей игре»
Роман Ротенберг рассказал о состоянии здоровья Марата Хайруллина и Ивана Демидова.
7 октября СКА обыграл «Локомотив» о счетом 4:3 ОТ.
– У вас по ходу матча пропали Хайруллин и Демидов. Что с ними?
– Есть травмы, к сожалению. Это наша внутренняя кухня. Все, слава богу, живы. Готовимся к следующей игре.
Мы играем на пределе, кость в кость, соперник сильный, надеюсь, что Марат вернется к следующей игре. А Ваня у нас играет каждый матч, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
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