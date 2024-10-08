Ротенберг о том, что Воробьев пропустил матч с «Локомотивом»: «Это решение тренерского штаба. Он в команде, тренируется, мы его готовим»
Роман Ротенберг рассказал, почему Михаил Воробьев пропустил матч с «Локомотивом».
7 октября СКА обыграл «Локомотив» о счетом 4:3 ОТ.
– Отсутствие Воробьева – это некая тактическая замена под соперника из-за особенностей его игры?
– Это не тактическая вариативность. Это решение тренерского штаба, так же, как и по Никите Серебрякову и другим ребятам.
Вот вы задаете вопросы, почему не играл Сережа Толчинский. Ну, потому что мы с ним работали – и сейчас он здорово играет. Значит, хорошо работаем.
Миша Воробьев – то же самое. Он в команде, тренируется, мы его готовим дальше. Но в то же время надо понимать, что все должно быть честно и объективно. И журналистов тоже призываю объективно оценивать игроков, по делу, как и игру в хоккей, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
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