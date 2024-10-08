Макдэвид возглавил топ-100 лучших игроков НХЛ по версии The Score. Кучеров – 6-й, Маккиннон – 2-й, Мэттьюс – 3-й, Драйзайтль – 4-й

Никита Кучеров занял 6-е место в рейтинге лучших игроков НХЛ от The Score.

The Score продолжил публикацию рейтинга 100 лучших действующих хоккеистов в НХЛ на данный момент.

В финальную часть списка включены игроки, занявшие с 10-го по 1-е место.

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);

2. Нэтан Маккиннон («Колорадо»);

3. Остон Мэттьюс («Торонто»);

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);

5. Кэйл Макар («Колорадо»);

6. Никита Кучеров («Тампа»);

7. Александр Барков («Флорида»);

8. Сидни Кросби («Питтсбург»);

9. Давид Пастрняк («Бостон»);

10. Куинн Хьюз («Ванкувер»).

Овечкин занял 80-е место в рейтинге топ-100 лучших игроков НХЛ по мнению The Score. Свечников – 100-й, Малкин – 93-й

Василевский занял 52-е место в рейтинге топ-100 лучших игроков НХЛ по версии The Score. Стэмкос – 51-й, Сорокин – 59-й

Бобровский занял 44-е место в рейтинге топ-100 лучших игроков НХЛ по версии The Score. Марнер – 32-й, Сваймен – 42-й, Бедард – 47-й

Панарин занял 11-е место в рейтинге топ-100 лучших игроков НХЛ по версии The Score. Капризов – 19-й, Шестеркин – 22-й