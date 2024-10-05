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  • Василевский занял 52-е место в рейтинге топ-100 лучших игроков НХЛ по версии The Score. Стэмкос – 51-й, Сорокин – 59-й
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Василевский занял 52-е место в рейтинге топ-100 лучших игроков НХЛ по версии The Score. Стэмкос – 51-й, Сорокин – 59-й

Андрей Василевский занял 52-е место в рейтинге лучших игроков НХЛ от The Score.

The Score начал публикацию рейтинга 100 лучших действующих хоккеистов в НХЛ на данный момент.

Во вторую часть списка включены игроки с 51-го по 70-е место. В него вошли два россиянина – вратари Андрей Василевский и Илья Сорокин. 

70. Анже Копитар («Лос-Анджелес»)

69. Брэд МаршандБостон)

68. Мика ЗибанежадРейнджерс»)

67. Картер Верхэге («Флорида»)

66. Эрик КарлссонПиттсбург)

65. Дрю ДаутиЛос-Анджелес»)

64. Мэтью Барзэл («Айлендерс»)

63. Тейдж Томпсон («Баффало»)

62. Йеспер Братт («Нью-Джерси»)

61. Тим Штюцле («Оттава»)

60. Ши Теодор («Вегас»)

59. Илья Сорокин («Айлендерс»)

58. Дуги Хэмилтон («Нью-Джерси»)

57. Клейтон Келлер («Юта»)

56. Нико Хишир («Нью-Джерси»)

55. Марк Стоун («Вегас»)

54. Кайл Коннор («Виннипег»)

53. Дилан Ларкин («Детройт»)

52. Андрей Василевский («Тампа»)

51. Стивен Стэмкос («Нэшвилл»)

Овечкин занял 80-е место в рейтинге топ-100 лучших игроков НХЛ по мнению The Score. Свечников – 100-й, Малкин – 93-й

Опубликовал: Александр Балабанов
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logoСтивен Стэмкос
logoЭрик Карлссон
logoВегас
logoБрэд Маршанд
logoАндрей Василевский
logoМика Зибанежад
logoИлья Сорокин
logoМарк Стоун
logoМэтью Барзэл
logoДилан Ларкин
logoКлейтон Келлер
logoЮта
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