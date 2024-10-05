Василевский занял 52-е место в рейтинге топ-100 лучших игроков НХЛ по версии The Score. Стэмкос – 51-й, Сорокин – 59-й
The Score начал публикацию рейтинга 100 лучших действующих хоккеистов в НХЛ на данный момент.
Во вторую часть списка включены игроки с 51-го по 70-е место. В него вошли два россиянина – вратари Андрей Василевский и Илья Сорокин.
70. Анже Копитар («Лос-Анджелес»)
69. Брэд Маршанд («Бостон)
68. Мика Зибанежад («Рейнджерс»)
67. Картер Верхэге («Флорида»)
66. Эрик Карлссон («Питтсбург)
65. Дрю Даути («Лос-Анджелес»)
64. Мэтью Барзэл («Айлендерс»)
63. Тейдж Томпсон («Баффало»)
62. Йеспер Братт («Нью-Джерси»)
61. Тим Штюцле («Оттава»)
60. Ши Теодор («Вегас»)
59. Илья Сорокин («Айлендерс»)
58. Дуги Хэмилтон («Нью-Джерси»)
57. Клейтон Келлер («Юта»)
56. Нико Хишир («Нью-Джерси»)
55. Марк Стоун («Вегас»)
54. Кайл Коннор («Виннипег»)
53. Дилан Ларкин («Детройт»)
52. Андрей Василевский («Тампа»)
51. Стивен Стэмкос («Нэшвилл»)
Овечкин занял 80-е место в рейтинге топ-100 лучших игроков НХЛ по мнению The Score. Свечников – 100-й, Малкин – 93-й
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