Овечкин занял 80-е место в рейтинге топ-100 лучших игроков НХЛ по мнению The Score. Свечников – 100-й, Малкин – 93-й

Александр Овечкин вошел в рейтинг лучших хоккеистов НХЛ по версии The Score.

The Score начал публикацию рейтинга 100 лучших действующих хоккеистов в НХЛ на данный момент.

В первую часть списка включены игроки с 100-го по 71-е место. В него вошли три россиянина – Андрей Свечников, Евгений Малкин и Александр Овечкин.

Рейтинг выглядит следующим образом:

100. Андрей Свечников («Каролина»);

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93. Евгений Малкин («Питтсбург»);

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80. Александр Овечкин («Вашингтон»);

79. Брок Фэйбер («Миннесота »);

78. Мэттью Болди («Миннесота»);

77. Лукас Рэймонд («Детройт »);

76. Крис Крайдер («Рейнджерс»);

75. Джонатан Маршессо («Нэшвилл»);

74. Брок Босер («Ванкувер»);

73. Уайтт Джонстон («Даллас»);

72. Марк Шайфли («Виннипег»);

71. Трэвис Конекны («Филадельфия»).