  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Овечкин занял 80-е место в рейтинге топ-100 лучших игроков НХЛ по мнению The Score. Свечников – 100-й, Малкин – 93-й
19

Овечкин занял 80-е место в рейтинге топ-100 лучших игроков НХЛ по мнению The Score. Свечников – 100-й, Малкин – 93-й

Александр Овечкин вошел в рейтинг лучших хоккеистов НХЛ по версии The Score.

The Score начал публикацию рейтинга 100 лучших действующих хоккеистов в НХЛ на данный момент.

В первую часть списка включены игроки с 100-го по 71-е место. В него вошли три россиянина – Андрей Свечников, Евгений Малкин и Александр Овечкин.

Рейтинг выглядит следующим образом:

100. Андрей СвечниковКаролина»);

...

93. Евгений МалкинПиттсбург»);

...

80. Александр ОвечкинВашингтон»);

79. Брок ФэйберМиннесота»);

78. Мэттью Болди («Миннесота»);

77. Лукас Рэймонд («Детройт»);

76. Крис Крайдер («Рейнджерс»);

75. Джонатан Маршессо («Нэшвилл»);

74. Брок Босер («Ванкувер»);

73. Уайтт Джонстон («Даллас»);

72. Марк Шайфли («Виннипег»);

71. Трэвис Конекны («Филадельфия»).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Score
рейтинги
logoПиттсбург
logoРейнджерс
logoФиладельфия
logoКаролина
logoВашингтон
logoНэшвилл
logoДетройт
logoВанкувер
logoМиннесота
logoДаллас
logoЕвгений Малкин
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoКрис Крайдер
logoВиннипег
logoМарк Шайфли
logoДжонатан Маршессо
logoТрэвис Конекны
logoАндрей Свечников
logoБрок Босер
logoМэттью Болди
logoЛукас Рэймонд
logoБрок Фэйбер
logoУайтт Джонстон
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Бирюков назначен спортивным директором «Металлурга». Он будет работать над трансферами и курированием системы клуба
117 минут назад
Борис Михайлов по указу Путина награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
127 минут назад
Буре о поражении ЦСКА 0:7: «Я впервые за 8 лет пошел в раздевалку – состоялся очень серьезный разговор. Сказал, что такой результат показывать нельзя»
6сегодня, 12:21
КХЛ. «Ак Барс» примет «Амур»
14сегодня, 12:00
Директор «Динамо» о возможном обмене О′Делла: «Нечестно говорить, что под этим нет почвы. Это нормально, когда команды пытаются найти решения проблем»
2сегодня, 11:39
Слепышев получил травму и выбыл до конца сезона. «Динамо» расторгло контракт с форвардом и получило место в платежке («СЭ»)
13сегодня, 11:15
Дегтярев заявил, что ФХР помогает Ирану с организацией команды: «У Дубая был большой интерес. Россия – страна со спортивным суверениетом, можем делиться опытом»
53сегодня, 11:01
Слепышев приостановил контракт с «Динамо» по семейным обстоятельствам. Форвард набрал 3 очка в 9 матчах сезона
12сегодня, 10:22
Роман Ротенберг: «Шипачев – легенда нашего хоккея. Вадим внес огромный вклад в историю СКА. Он мне очень многое дал как менеджеру, тренеру»
14сегодня, 10:12
Министр спорта Дегтярев о Катаре: «Наши коллеги проявляют отдельное внимание к хоккею. Его красота и зрелищность давно привлекают Ближний Восток»
32сегодня, 09:59
Ко всем новостям
Последние новости
Уил о «Динамо»: «Доминируем, создаем голевые моменты, бросаем, но игра не хочет идти по нашему сценарию. Проигрываем, хотя чувствуем, что могли бы победить»
141 минуту назад
Андрей Сафронов: «Эпопея Гашека в России закончена. Собака лает, караван идет. Пускай делает какие-то заявления комментировать нечего»
сегодня, 12:10
Василий Каменев о новичках ЦСКА из Северной Америки: «Не выделяются, а их проблемы схожи с теми, что испытывает Зайцев в СКА. В НХЛ у него была абсолютно другая роль»
сегодня, 11:50
18 млн рублей за сезон – зарплата Сошникова в «Адмирале» (Metaratings)
2сегодня, 11:26
Крикунов о ФХР и Сербии: «Сотрудничество с такой хоккейной державой им только в плюс. Сотрудничать все равно не с кем, так хоть с сербами пусть»
1сегодня, 10:49
«Адмирал» обменял Шмелева в «Нефтехимик» на Соколова
2сегодня, 10:35
Василий Каменев о меньшинстве СКА: «До сих пор идет притирка состава. Целый комплекс проблем – скомканная предсезонка, новые пары защитников, недостаток взаимопонимания»
1сегодня, 09:46
«Барыс» подписал Гранта. Защитник провел лишь 8 матчей за команду в прошлом сезоне из-за травмы
сегодня, 09:10
Бирюков покинул тренерский штаб «Салавата Юлаева». Он должен стать спортивным директором «Металлурга»
4сегодня, 08:55
«Из претендентов вижу «Рейнджерс», «Вегас» и «Эдмонтон». Чем хорош хоккей в НХЛ, там все непредсказуемо». Скаут «Лос-Анджелеса» Хмылев о сезоне
1сегодня, 08:45