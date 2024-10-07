Ротенберг о СКА: «Cмотрели сборную СССР – командам КХЛ есть чему поучиться. Зачем копировать Финляндию, когда у нас есть своя система? Это в крови, культурная ДНК»

Роман Ротенберг заявил, что СКА смотрел игру сборной СССР.

СКА обыграл «Локомотив » (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

«Локомотив» превзошел СКА по многим статистическим показателям. Команда перебросала СКА со счетом 48:22 в створ ворот, 99:40 – в сторону ворот.

По времени в зоне атаки «Локомотив» также имел превосходство – 22 минуты и 32 секунды против 8 минут и 32 секунд у соперника.

«Хочу отметить атмосферу и лед замечательного качества. Полные трибуны, люди стоя аплодируют обеим командам. «Локомотив» – сильный соперник, хорошо обороняется.

Нашей задачей было заставить их еще больше обороняться, мы с этой задачей справились, забили хорошие голы.

Очень много играли в меньшинстве, нельзя столько удаляться. Эту игру выиграли втроем за счет характера.

Слава Богу, правила не позволяют снять всех ребят, тогда было бы намного сложнее. Слава Богу, у нас правила позволяют играть втроем.

Самоотверженно сражались, я очень благодарен победе. Очень важная победа для меня лично. Ребята сыграли дружно друг за друга, были интересные командные взаимодействия, это радует, мы это тренировали.

Вчера смотрели сборную СССР, как они играли в большинстве, в средней зоне, в обороне. Многим командам КХЛ есть чему поучиться.

Зачем копировать систему сборной Финляндии , когда у нас есть своя система и культура, намного лучше и интереснее?

Наверное, в будущем команды КХЛ будут больше играть в хоккей, который ближе по духу нам. Это у нас в крови, наша культурная ДНК», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.