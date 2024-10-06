Шипачев пропустит матч с «Сочи». Квартальнов заявил, что Вадим подвел минское «Динамо» в прошлой игре со СКА

Вадим Шипачев пропустит матч чемпионата КХЛ против «Сочи».

Нападающий не был включен в состав минского «Динамо » на этот матч Фонбет чемпионата КХЛ .

После прошлой игры против СКА главный тренер клуба Дмитрий Квартальнов заявил , что Вадим Шипачев подвел команду, говоря об удалениях хоккеиста.

В нынешнем сезоне Шипачев набрал 2 (0+2) очка в 10 матчах чемпионата.