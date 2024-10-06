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Шипачев пропустит матч с «Сочи». Квартальнов заявил, что Вадим подвел минское «Динамо» в прошлой игре со СКА

Вадим Шипачев пропустит матч чемпионата КХЛ против «Сочи».

Нападающий не был включен в состав минского «Динамо» на этот матч Фонбет чемпионата КХЛ.

После прошлой игры против СКА главный тренер клуба Дмитрий Квартальнов заявил, что Вадим Шипачев подвел команду, говоря об удалениях хоккеиста.

В нынешнем сезоне Шипачев набрал 2 (0+2) очка в 10 матчах чемпионата.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал минского «Динамо»
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoВадим Шипачев
logoСочи
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