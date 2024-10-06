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  • Шестеркин – главный претендент на «Везину» по версии NHL.com. Хеллибак – 2-й, Сарос – 3-й, Бобровский – 5-й, Василевский – 6-й, Сорокин разделил 10-е место
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Шестеркин – главный претендент на «Везину» по версии NHL.com. Хеллибак – 2-й, Сарос – 3-й, Бобровский – 5-й, Василевский – 6-й, Сорокин разделил 10-е место

Игорь Шестеркин – главный претендент на «Везину» по версии NHL.com.

Вратарь «Рейнджерс» занял первое место в предсезонном опросе 16 экспертов официального сайта НХЛ

Каждый выборщик называл пятерку претендентов на приз лучшему вратарю регулярного чемпионата, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1. 

Российский голкипер клуба из Нью-Йорка получил 66 баллов при 9 первых местах. Второе место занял действующий обладатель «Везина Трофи» Коннор ХеллибакВиннипег», 45 баллов, 2 первых места), третье – Юусе Сарос из «Нэшвилла» (42 балла, 3 первых места). 

За ними следуют Джейк Эттинджер («Даллас», 24 балла), Сергей Бобровский («Флорида», 21, 1 первое место), Андрей Василевский («Тампа», 15), Джереми Сваймен («Бостон», 9), Тэтчер Демко («Ванкувер», 6, 1 первое место), Якоб Маркстрем («Нью-Джерси», 6), Стюарт Скиннер («Эдмонтон», 2), Илья Сорокин («Айлендерс», 2), Дастин Вульф («Калгари», 1) и Александр Георгиев («Колорадо», 1). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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