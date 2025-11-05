«Динамо» Минск внесло Улле в список травмированных. У защитника 0+12 в 20 матчах сезона КХЛ
«Динамо» Минск внесло Ксавье Улле в список травмированных.
32-летний защитник минского «Динамо» Ксавье Улле внесен в список травмированных. Он получил повреждение в матче FONBET КХЛ против ЦСКА (2:0).
В текущем сезоне Улле набрал 12 (0+12) очков за 20 игр при 20:25 в среднем на льду. Канадец является ассистентом капитана в клубе из Беларуси.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Динамо» Минск
