  «Динамо» Минск внесло Улле в список травмированных. У защитника 0+12 в 20 матчах сезона КХЛ
«Динамо» Минск внесло Улле в список травмированных. У защитника 0+12 в 20 матчах сезона КХЛ

«Динамо» Минск внесло Ксавье Улле в список травмированных.

32-летний защитник минского «Динамо» Ксавье Улле внесен в список травмированных. Он получил повреждение в матче FONBET КХЛ против ЦСКА (2:0).

В текущем сезоне Улле набрал 12 (0+12) очков за 20 игр при 20:25 в среднем на льду. Канадец является ассистентом капитана в клубе из Беларуси.

«Плохая кобыла берет со старта». Квартальнов о том, что у Лиможа 1 гол в последних 16 матчах за «Динамо» Минск после 6 шайб в первых 5 играх в сезоне

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Динамо» Минск
