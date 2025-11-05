  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Роман Ротенберг: «Чтобы сборная была сильной, как в СССР – нужно развивать добровольный хоккей. Уже приземляем проект «Красная машина – двор» с правительством Москвы»
32

Роман Ротенберг: «Чтобы сборная была сильной, как в СССР – нужно развивать добровольный хоккей. Уже приземляем проект «Красная машина – двор» с правительством Москвы»

Роман Ротенберг: чтобы сборная была сильной, как в СССР – нужна массовость.

Вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг выступил на форуме «Россия – спортивная держава» в сессии «Мировые тренды индустрии массового спорта».

«Мы в свое время, когда начали изучать развитие хоккея, пришли к тому, что нам нужна своя программа развития. И мы ее приняли. Мы видим тенденцию, что все больше и больше детей идут в хоккейные школы, и школ также стало больше.

Чтобы наш вид спорта развивался, чтобы сборная была такой же сильной, как в СССР, нужно развивать добровольный хоккей. Это то, чего нам сейчас не хватает, чтобы вернуть былые традиции. Нужна доступность, нужны катки, коробки во дворах.

Далее – доступный инвентарь. Мы разработали программу, где детям можно будет арендовать клюшки, форму. Чтобы в каждом дворе дети имели возможность заниматься хоккеем, как это было раньше.

Если ребята пойдут дальше в школу – это хорошо. Но если он просто будет заниматься спортом для себя – это тоже хорошо. Массовость – фундамент нашего успеха, так будет всегда.

Мы уже приземляем проект «Красная машина – двор» вместе с правительством Москвы», – сказал Ротенберг.

Ротенберг о развитии детского хоккея: «Мы построили катки из внебюджетных источников, собираем инвесторов. Рассчитываем на поддержку, это очень важно»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoРоман Ротенберг
детский хоккей
logoсборная СССР
logoМатч ТВ
любительский хоккей
logoСборная России по хоккею с шайбой
Политика
logoКХЛ
logoФХР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о развитии детского хоккея: «Мы построили катки из внебюджетных источников, собираем инвесторов. Рассчитываем на поддержку, это очень важно»
вчера, 13:31
Ротенберг о ФХР и ГК «РОЛЬФ»: «Рады соглашению с таким мощным партнером. Мы живем в не самое простое время, но это лишь дополнительный повод усиливать работу по развитию хоккея»
15 октября, 15:35
Ротенберг о матче Россия – США: «Все зависит от Путина и Трампа – наших лидеров. Смотрим разные направления – следж-хоккей, женский, детский и мужской»
15 октября, 13:14
Главные новости
«Металлург» победил «Адмирал» на выезде – 2:1. Это 8-е поражение подряд для клуба из Владивостока
19 минут назад
КХЛ. «Трактор» сыграет с «Нефтехимиком», «Барыс» – с «Салаватом», «Авангард» уступил «Амуру», «Металлург» победил «Адмирал»
27 минут назад
«Авангард» проиграл «Амуру» в овертайме – 2:3. Победный гол забил Шварев
30 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Сент-Луисом», «Торонто» против «Юты», «Коламбус» в гостях у «Калгари»
сегодня, 11:15
«Салават» поместил Илью Федотова в список отказов. У форварда 0+2 за 14 игр в сезоне КХЛ
сегодня, 11:06
Задорова оскорбляли в соцсетях за удар Шефера в игре с «Айлендерс», защитник ответил: «Валите из моей лички и идите на стадион. Сегодня там было тихо, как в библиотеке»
сегодня, 10:56
Якубов о Разине: «Его высказывания по Кузнецову – эпатажные. Он не самый мягкий тренер, но прошел все этажи нашего хоккея и выиграл Кубок – имеет право»
сегодня, 10:29
Ларионов о травме Романова: «Грязный фол, Зайцев поехал разбираться. Не хотим, чтобы начинались кулачные бои, когда кровь идет и зубы вылетают – на матч приходят семьи с детьми»
сегодня, 10:15
КХЛ показала игровые свитеры к Матчу звезд-2026: «Точное попадание в цвета региона – одна из важных черт джерси»
сегодня, 09:45Фото
Дрегер о травме Дюбуа: «Вашингтон» изучит рынок обменов, но пока воспользуется внутренними резервами. Макмайкла уже перевели в центр»
сегодня, 09:03
Ко всем новостям
Последние новости
Кочетков с шатаутом – 3-я звезда дня в НХЛ. Рантанен с 2+1 стал вторым, Готье с хет-триком и передачей – 1-й
7 минут назад
«Динамо» Минск внесло Улле в список травмированных. У защитника 0+12 в 20 матчах сезона КХЛ
52 минуты назад
«Шанхай Дрэгонс» сыграет с «Северсталью». Поддержите драконов в домашней игре против череповчан!
сегодня, 11:00Реклама
«Сент-Луис» расторг просмотровый контракт с Лучичем. 37-летний форвард будет играть за фарм-клуб «Блюз» в АХЛ
сегодня, 10:42
Морозов о шансах КХЛ обойти РПЛ по посещаемости: «Мы не конкуренты, занимаемся своим делом. Наша стратегия приносит плоды – аудитория растет»
сегодня, 10:02
Зибанежад про 6 подряд поражений «Рейнджерс» дома: «Это расстраивает, никто не хочет побеждать больше нас. Моментов много, шайба обязана заходить в ворота»
сегодня, 09:35
Конюшков о «Торпедо» при Исакове: «Больше отрабатываем позиционную оборону и обращаем внимание на детали. У тренера есть свой взгляд на игру»
сегодня, 09:14
НХЛ о засчитанном голе «Миннесоты», несмотря на промах Юханссона по воротам: «Действия вратаря привели к их смещению до того, как шайба пересекла лицевую линию»
сегодня, 08:34Видео
Президент КХЛ Морозов об отстранении Ивана Морозова на месяц за кокаин: «Хорошо отработали юристы, все‑таки ему грозило 4 года. Ждем его в строю в самое ближайшее время»
сегодня, 07:55
Даути стал рекордсменом «Лос-Анджелеса» по голам среди защитников (162), обогнав Блэйка
сегодня, 07:45