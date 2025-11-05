Роман Ротенберг: чтобы сборная была сильной, как в СССР – нужна массовость.

Вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг выступил на форуме «Россия – спортивная держава» в сессии «Мировые тренды индустрии массового спорта».

«Мы в свое время, когда начали изучать развитие хоккея, пришли к тому, что нам нужна своя программа развития. И мы ее приняли. Мы видим тенденцию, что все больше и больше детей идут в хоккейные школы, и школ также стало больше.

Чтобы наш вид спорта развивался, чтобы сборная была такой же сильной, как в СССР, нужно развивать добровольный хоккей. Это то, чего нам сейчас не хватает, чтобы вернуть былые традиции. Нужна доступность, нужны катки, коробки во дворах.

Далее – доступный инвентарь. Мы разработали программу, где детям можно будет арендовать клюшки, форму. Чтобы в каждом дворе дети имели возможность заниматься хоккеем, как это было раньше.

Если ребята пойдут дальше в школу – это хорошо. Но если он просто будет заниматься спортом для себя – это тоже хорошо. Массовость – фундамент нашего успеха, так будет всегда.

Мы уже приземляем проект «Красная машина – двор» вместе с правительством Москвы», – сказал Ротенберг.

Ротенберг о развитии детского хоккея: «Мы построили катки из внебюджетных источников, собираем инвесторов. Рассчитываем на поддержку, это очень важно»