Голдобин о Ларионове: «Конфликта нет, критика меня не задевает. Прекрасно ощущаю себя физически и ментально, выжимаю максимум»

Нападающий СКА Николай Голдобин заявил, что у него нет конфликта с Игорем Ларионовым .

Ранее главный тренер армейцев критиковал 30-летнего форварда. В текущем сезоне на его счету 10 (3+7) очков в 17 играх за СКА при полезности «0».

«Ощущаю себя прекрасно физически, ментально. Стараюсь доказать, без разницы, сколько я играю, 7-10 минут, выжимаю максимум. Да, что-то получается, что-то нет. Это хоккей, поэтому просто выжимай из себя максимум.

Конфликт с Ларионовым? Никакого конфликта нет, конечно. Меня не задевает открытая критика Игоря Николаевича. Если так говорит, значит, возможно, так и есть. Я же не буду спорить. Каждый при своем мнении.

Многие люди думают по-другому, кто-то так же. У каждого есть свое мнение, каждый человек живет по-своему», – сказал Голдобин.

Ларионов о Голдобине: «У кого больше талант, с того больше спрос. В этом плане видишь элементы, которые он начинает понимать, это радует. Это игрок, который может изменить исход матча»