Кочетков с шатаутом – 3-я звезда дня в НХЛ. Рантанен с 2+1 стал вторым, Готье с хет-триком и передачей – 1-й
Петр Кочетков вошел в число звезд дня в НХЛ.
В НХЛ подвели итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – вратарь «Каролины» Петр Кочетков, отразивший все 25 бросков в створ в матче с «Рейнджерс» (3:0). Это был первый матч российского голкипера в этой регулярке.
Вторая звезда – нападающий «Далласа» Микко Рантанен, набравший 3 (2+1) очка в игре с «Эдмонтоном» (4:3 Б).
Первая звезда – форвард «Анахайма» Каттер Готье с 4 (3+1) очками в матче с «Флоридой» (7:3). Это первый хет-трик 21-летнего форварда в НХЛ.
Готье набрал 3+1 в матче с «Флоридой» и делит лидерство в гонке снайперов НХЛ с 10 шайбами. Он стал 4-м среди самых молодых авторов хет-трика из «Анахайма»
