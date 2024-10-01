«Бостон» предлагал Сваймену 62,4 млн долларов за 8 лет. Президент клуба утверждал, что давал вратарю контракт на 64 млн (Фрэнк Серавалли)

«Бостон» предлагал Джереми Сваймену 62,4 млн долларов за 8 лет.

Ранее президент «Бостона » Кэм Нили, обсуждая задержку в переговорах по контракту 25-летнего голкипера, заявил , что клуб предложил стороне игрока контракт на 64 миллиона долларов.

Агент вратаря, находящегося в статусе ограниченно свободного агента, ответил , что эта цифра не обсуждалась на переговорах.

По данным инсайдера Фрэнка Серавалли, предложение «Бостона» составляло 7,8 миллиона долларов за сезон на 8 лет, что суммарно дает 62,4 миллиона.

Отмечается, что сам Сваймен и его представители остались недовольны тем, что президент клуба вынес подробности переговоров в СМИ.