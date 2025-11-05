«Шанхай Дрэгонс» сыграет с «Северсталью». Поддержите драконов в домашней игре против череповчан!
В домашней игре Фонбет Чемпионата КХЛ «Шанхай Дрэгонс» принимает «Северсталь».
Игра пройдет в субботу, 8 ноября, в 17:00 на «СКА Арене».
Драконы по итогам 21 игры находятся на пятом месте в Дивизионе Тарасова, набрав 25 очков. Череповчане же идут на одну строчку выше, обладая 28-ю очками. «Шанхай Дрэгонс» нужна ваша поддержка в игре против «Северстали».
Билеты на игру можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости