«Шанхай Дрэгонс» сыграет с «Северсталью». Поддержите драконов в домашней игре против череповчан!

В домашней игре Фонбет Чемпионата КХЛ «Шанхай Дрэгонс» принимает «Северсталь».

Игра пройдет в субботу, 8 ноября, в 17:00 на «СКА Арене».

Драконы по итогам 21 игры находятся на пятом месте в Дивизионе Тарасова, набрав 25 очков. Череповчане же идут на одну строчку выше, обладая 28-ю очками. «Шанхай Дрэгонс» нужна ваша поддержка в игре против «Северстали».

Билеты на игру можно приобрести