Депутат Журова об Овечкине: «Пока он игрок клуба НХЛ, его никто не трогает. Сможет ли он быть в Putin Team не в статусе действующего хоккеиста, вопрос. Не уверена, что на Западе ему будет комфортно»

Светлана Журова высказалась об отношении к Александру Овечкину на Западе.

«Я очень надеюсь, что Овечкин вернется в России, он очень нужен стране. Уверена, что Саша сам решит, чем ему здесь лучше заниматься. Станет ли он успешным тренером как, к примеру, Сергей Федоров .

В хоккее уж точно есть чем позаниматься в России, востребованность большая, тем более у него строится академия. Вопрос в том, решится ли он именно на тренерскую карьеру, тут должна быть предрасположенность.

Возможно, он станет прекрасным организатором. Хоккей становится все популярнее в России, он и раньше то был таким, а сейчас вообще интерес взлетел.

Я не уверена, что на Западе ему будет комфортно после окончания карьеры. Пока он игрок клуба НХЛ , его никто не трогает. А как будет потом, не знаю. Сможет ли он продолжать быть в Putin Team уже не в статусе действующего хоккеиста, большой вопрос», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.