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Депутат Свищев: «Овечкин очень нужен в России, ждем, когда в Москве откроется его академия. Саша принесет огромную пользу нашему и мировому хоккею»

Дмитрий Свищев оценил значение Александра Овечкина для российского хоккея.

«Очень важно, чтобы Саша поберег себя, когда будет гнать за рекордами. Он очень нужен в России, мы ждем, когда в Москве откроется академия Овечкина.

Я просто не сомневаюсь, что он принесет огромную пользу нашему и мировому хоккею, а также огромному количеству юных хоккеистов. Я думаю, что Саша еще очень долго будет с нами в мире спорта», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Депутат Свищев о погоне Овечкина за Гретцки: «Его поддерживают не только российские болельщики. Сотни тысяч фанатов в США желают ему поскорее все решить»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
Государственная дума
logoДмитрий Свищев
Политика
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