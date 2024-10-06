Депутат Свищев: «Овечкин очень нужен в России, ждем, когда в Москве откроется его академия. Саша принесет огромную пользу нашему и мировому хоккею»

Дмитрий Свищев оценил значение Александра Овечкина для российского хоккея.

«Очень важно, чтобы Саша поберег себя, когда будет гнать за рекордами. Он очень нужен в России, мы ждем, когда в Москве откроется академия Овечкина .

Я просто не сомневаюсь, что он принесет огромную пользу нашему и мировому хоккею, а также огромному количеству юных хоккеистов. Я думаю, что Саша еще очень долго будет с нами в мире спорта», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Депутат Свищев о погоне Овечкина за Гретцки: «Его поддерживают не только российские болельщики. Сотни тысяч фанатов в США желают ему поскорее все решить»