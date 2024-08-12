Дегтярев о Кубке Овечкина: «Путин говорил: «Спорт закаляет характер, укрепляет ценности в стране». Благодарю Александра, который вкладывает силы и душу в развитие детско-юношеского хоккея в России»
Михаил Дегтярев поблагодарил Александра Овечкина за вклад в развитие хоккея.
Шестой по счету розыгрыш Кубка Овечкина среди детских команд проходил в Красногорске и Мытищах.
Победу в турнире среди команд 2012 года рождения одержали хоккеисты «Спартака», обыгравшие в финале «Красную Машину Юниор».
«От себя, от Министерства спорта РФ поздравляю в первую очередь всех с Днем физкультурника.
А участникам Кубка Овечкина хочу привести слова нашего президента Владимира Владимировича Путина: «Спорт закаляет характер, помогает стремиться к цели, укрепляет ценности, которые заложены в стране».
Ну и, конечно, хочу поблагодарить Александра Овечкина, который вкладывает силы, время, душу в развитие детско-юношеского хоккея в России. Кубок Овечкина является крупнейшим детским турниром по хоккею в стране», – заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Лишь бы похвалить большое начальство лишний раз, авось заметят и оценят.