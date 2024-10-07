Романов о Цыплакове в «Айлендерс»: «Всегда рад, когда кто-то из русских ребят приезжает. Верю, что у него может получиться в НХЛ – все для этого есть»
Александр Романов высказался о приходе Максима Цыплакова в «Айлендерс».
– Как отреагировали на приезд в «Айлендерс» Максима Цыплакова?
– Всегда рад, когда кто-то из русских ребят приезжает в нашу команду. Отлично, что теперь и Максим будет в клубе. Уже успели познакомиться, в Москве тренировались вместе летом.
Хотя еще весной он мне звонил и спрашивал о том, как устроен наш клуб. В любом случае верю, что у Цыплакова может получиться в НХЛ – у него все для этого есть, – сказал защитник клуба с Лонг-Айленда.
Ламорелло об Энгвалле на драфте отказов «Айлендерс»: «Это форвард топ-6, там будет Цыплаков. В нижних звеньях мы его не видим»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Известия»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости