Руа о Цыплакове: «Мне нравится, что он хочет учиться. Он делает все возможное. У него очень хороший настрой»

Патрик Руа поделился мнением о форварде Максиме Цыплакове.

Новичок «Айлендерс» набрал 2 (1+1) очка в выставочном матче с «Рейнджерс» (5:2). Россиянин перешел в клуб НХЛ в межсезонье из «Спартака».

«Мне нравится то, что он хочет учиться. Он хочет быть профессионалом.

Он делает все возможное. С тех пор, как он здесь, у него такой настрой, у него очень хороший настрой», – сказал главный тренер «Айлендерс » Патрик Руа .