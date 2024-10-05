Руа о Цыплакове: «Мне нравится, что он хочет учиться. Он делает все возможное. У него очень хороший настрой»
Патрик Руа поделился мнением о форварде Максиме Цыплакове.
Новичок «Айлендерс» набрал 2 (1+1) очка в выставочном матче с «Рейнджерс» (5:2). Россиянин перешел в клуб НХЛ в межсезонье из «Спартака».
«Мне нравится то, что он хочет учиться. Он хочет быть профессионалом.
Он делает все возможное. С тех пор, как он здесь, у него такой настрой, у него очень хороший настрой», – сказал главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
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