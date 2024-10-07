Плющев о КХЛ: «Если кто-то говорит, что сезон будет очень интересным – сильно разочаровали. Восьмерки на Западе и Востоке определились в первые 2 недели»
Владимир Плющев поделился мнением о текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Восьмерки определились еще в сентябре, поэтому если кто-то нам говорит, что в КХЛ будет очень интересный сезон, нас очень сильно разочаровали. Уже в первые две недели определились восьмерки что на Западе, что на Востоке.
Другое дело, что внутри этих восьмерок будет определяться, кто какое место займет. А то, что они уже ясны, здесь нет никаких сомнений.
«Авангард»? Думаю, что они в итоге попадут туда, конечно. Опять же не знаю, с какой именно позиции они будут стартовать в плей-офф, но там они быть должны», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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