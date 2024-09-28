Плющев о Звягине: «Тренеру-вратарю сложно ставить игру в нападении. Не скажу, что он плохой, но стоматолог не станет проводить хирургические операции»

Владимир Плющев поделился мнением о работе Сергея Звягина в «Авангарде».

В пятницу омичи уступили «Трактору» (2:4), потерпев седьмое поражение подряд.

«Не очень люблю рассуждать на тему того, стоит ли кого-то убирать с тренерского поста. Это сугубо внутреннее дело. Уже говорил о том, что тренеру-вратарю сложно поставить команде игру в нападении.

«Авангард » также много пропускает? Так это все взаимосвязано. Команда должна уметь находить баланс – и в атаке эффективно, и в обороне надежно.

Конечно, когда идет череда поражений, возникает недовольство болельщиков, руководства, самой команды. Неудачи никого не радуют. Тут вопрос уже в устойчивости хоккеистов.

Хочется понять, кто настаивал на кандидатуре Звягина , когда решался вопрос. Надо спросить, по каким компонентам выбирался тренер, чтобы доверить такую команду, которая борется за самые высокие места.

Не хочу сказать, что он плохой или хороший. Но ведь и стоматолог не станет проводить хирургические операции», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

«Авангард» не уволит Звягина после 7 поражений подряд: «Рубить с плеча – самое простое. Единственный выход – работать еще усерднее и биться, победы придут»

«Авангард» в беде – проиграл седьмой матч подряд. Это самая длинная серия за 11 лет