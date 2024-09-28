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  • Плющев о Звягине: «Тренеру-вратарю сложно ставить игру в нападении. Не скажу, что он плохой, но стоматолог не станет проводить хирургические операции»
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Плющев о Звягине: «Тренеру-вратарю сложно ставить игру в нападении. Не скажу, что он плохой, но стоматолог не станет проводить хирургические операции»

Владимир Плющев поделился мнением о работе Сергея Звягина в «Авангарде».

В пятницу омичи уступили «Трактору» (2:4), потерпев седьмое поражение подряд.

«Не очень люблю рассуждать на тему того, стоит ли кого-то убирать с тренерского поста. Это сугубо внутреннее дело. Уже говорил о том, что тренеру-вратарю сложно поставить команде игру в нападении.

«Авангард» также много пропускает? Так это все взаимосвязано. Команда должна уметь находить баланс – и в атаке эффективно, и в обороне надежно.

Конечно, когда идет череда поражений, возникает недовольство болельщиков, руководства, самой команды. Неудачи никого не радуют. Тут вопрос уже в устойчивости хоккеистов.

Хочется понять, кто настаивал на кандидатуре Звягина, когда решался вопрос. Надо спросить, по каким компонентам выбирался тренер, чтобы доверить такую команду, которая борется за самые высокие места.

Не хочу сказать, что он плохой или хороший. Но ведь и стоматолог не станет проводить хирургические операции», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«Авангард» не уволит Звягина после 7 поражений подряд: «Рубить с плеча – самое простое. Единственный выход – работать еще усерднее и биться, победы придут»

«Авангард» в беде – проиграл седьмой матч подряд. Это самая длинная серия за 11 лет

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoАвангард
болельщики
logoСергей Звягин
logoВладимир Плющев
logoКХЛ
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