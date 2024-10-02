Ротенберг о встрече СКА с Путиным и Лукашенко: «Уникальное событие – такого не было ни у кого и вряд ли повторится. Слова мотивации будут с игроками на всю жизнь, поможет выигрывать»

Роман Ротенберг высказался о встрече с Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Президенты России и Беларуси посетили раздевалку СКА на «СКА-Арене» в январе 2024 года.

– Больше всех популяризируют хоккей наши президенты, своей игрой показывают, примером. У вас была теплая встреча. Расскажите про нее. Какие остались впечатления?

– Считаю, что это было уникальное событие в жизни нашей команды, хоккеистов. Такого не было ни у кого никогда и вряд ли такое повторится.

Потому что такое бывает только раз в жизни, когда так все складывается и два президента приезжают в раздевалку. Это очень ценно, мы это ценим.

Слова, которые были сказаны... Александр Григорьевич мотивировал ребят, Владимир Владимирович мотивировал наших ребят. Это очень дорогого стоит.

Думаю, это каждому игроку запомнится на всю жизнь. Эти слова мотивации будут с ними на всю жизнь – и это поможет им выигрывать, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.