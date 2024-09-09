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  • Роман Ротенберг: «Поздравляю Беглова с победой на выборах главы Северной столицы. Как доверенное лицо Путина, знаю, что предвыборная работа – непростой и важный этап»
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Роман Ротенберг: «Поздравляю Беглова с победой на выборах главы Северной столицы. Как доверенное лицо Путина, знаю, что предвыборная работа – непростой и важный этап»

Роман Ротенберг поздравил Александра Беглова с победой на выборах в Петербурге.

В Санкт-Петербурге прошли выборы мэра. После обработки 100% протоколов, Александр Беглов, выдвинутый партией «Единая Россия», победил с 59,80%. За него проголосовали 895 307 человек. 

«Хочу поздравить Александра Дмитриевича Беглова с убедительной победой на выборах главы Северной столицы!

Итоги голосования подтвердили, что абсолютное большинство жителей доверяют будущее Петербурга именно Александру Дмитриевичу, а это значит, что город по достоинству оценил его работу.

На презентации СКА мне от имени Александра Беглова вручили грамоту за активное содействие работе избирательных комиссий на выборах Президента нашей страны. Огромное спасибо Александру Дмитриевичу за высокую оценку, я считаю, что ответственное отношение к выборам – долг каждого гражданина.

Также благодарю Александра Беглова за многолетнюю поддержку СКА и всех наших инициатив.

На своем опыте, как доверенное лицо Владимира Владимировича Путина, знаю, что предвыборная работа – всегда непростой и важный этап, который требует полной мобилизации всех сил и знаний. И результат губернаторских выборов как нельзя лучше демонстрирует доверие петербуржцев к действующему главе города.

Еще раз поздравляю и желаю двигаться только вперед на благо нашего любимого города!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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Политика
Александр Беглов
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