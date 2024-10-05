Барзэл о Цыплакове: «Отличный игрок. Я понял, что он будет хорош, буквально за 30 секунд наблюдения за ним»
Мэтью Барзэл поделился мнением о форварде Максиме Цыплакове.
Новичок «Айлендерс» набрал 2 (1+1) очка в выставочном матче с «Рейнджерс» (5:2).
Россиянин перешел в клуб НХЛ в межсезонье из «Спартака».
«Честно говоря, я не думаю, что кто-то предполагал, что он будет настолько хорош.
Мы видели, как некоторые российские игроки приходили [из КХЛ], у кого-то получалось, у кого-то нет. Цыплаков пришел, и буквально за 30 секунд наблюдения за ним я понял, что он будет хорош.
После одного периода нашей первой двусторонней игры, я думаю, мы довольно быстро поняли, что он будет крутым. Он отличный игрок», – сказал нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзэл.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
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