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Барзэл о Цыплакове: «Отличный игрок. Я понял, что он будет хорош, буквально за 30 секунд наблюдения за ним»

Мэтью Барзэл поделился мнением о форварде Максиме Цыплакове.

Новичок «Айлендерс» набрал 2 (1+1) очка в выставочном матче с «Рейнджерс» (5:2).

Россиянин перешел в клуб НХЛ в межсезонье из «Спартака».

«Честно говоря, я не думаю, что кто-то предполагал, что он будет настолько хорош.

Мы видели, как некоторые российские игроки приходили [из КХЛ], у кого-то получалось, у кого-то нет. Цыплаков пришел, и буквально за 30 секунд наблюдения за ним я понял, что он будет хорош.

После одного периода нашей первой двусторонней игры, я думаю, мы довольно быстро поняли, что он будет крутым. Он отличный игрок», – сказал нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзэл.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
logoАйлендерс
logoНХЛ
logoМэтью Барзэл
logoМаксим Цыплаков
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