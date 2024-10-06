Ибрагимов после 4:0 с ЦСКА: «В «Тракторе» все понимают, что нужно делать. Потихоньку наша система доходит до автоматизма»

Защитник «Трактора» Марсель Ибрагимов видит прогресс клуба в плане системности.

После победы над ЦСКА (4:0) в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ челябинцы возглавляют Восточную конференцию с 18 очками в 12 играх.

– Мы были готовы к такому началу со стороны соперника – сдержали его, перестроились и перевели игру в атаку. Неравные составы тоже сыграли свою роль, мы работаем и над большинством, и над меньшинством. Сейчас пожинаем плоды этого.

– Вы забили свой первый гол за «Трактор», и еще в ворота бывшей команды…

– Забить всегда приятно. А в ворота ЦСКА или нет – это уже не важно. Радует, что ты забиваешь и команда выигрывает.

– В чем секрета успеха «Трактора» в московской серии?

– Все понимают, что нужно делать, и потихоньку наша система доходит до автоматизма. Очень важно в таких матчах, что работает большинство и меньшинство, поэтому мы и побеждаем, – сказал Ибрагимов .