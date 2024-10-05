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  • Гру после 4:0 с ЦСКА: «Трактор» одержал 3 победы над сильными соперниками, мы довольны. Фукале провел отличный матч, здорово сыграло большинство»
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Гру после 4:0 с ЦСКА: «Трактор» одержал 3 победы над сильными соперниками, мы довольны. Фукале провел отличный матч, здорово сыграло большинство»

Бенуа Гру прокомментировал победу «Трактора» над ЦСКА (4:0).

Ранее челябинский клуб одержал победы над московским «Динамо» (4:1) и «Спартаком» (3:2 Б). 

– Казалось, что у ЦСКА был отличный старт: после прошедшего матча армейцы вышли очень заряженными. У вратаря Зака Фукале выдался отличный матч, здорово сыграло наше большинство. В целом, мы прибавляли по ходу игры. Хорошая победа.

– Очень редко кто-то обыгрывает на выезде три московских клуба. «Трактору» за счет чего это удалось?

 – К каждому матчу мы подходим отдельно. Да, мы одержали три победы над сильными соперниками. Но в КХЛ есть и другие сильные команды. Три победы – повод быть довольными, и мы довольны.

– Когда вы выходили на лед против команды, которая крупно уступила в прошлом матче, как это отражается на игре?

– Я не так хорошо знаю ЦСКА, чтобы ответить на этот вопрос. ЦСКА хорошо начал первый период, создавал много давления на льду. Сезон длинный, в нем обязательно будут и хорошие моменты, и плохие. 

– Понятно, что в октябре кубки не выигрываются. Вы чем-то недовольны сейчас в игре команды, несмотря на победы? 

– Не могу сказать, что я чем-то недоволен. У нас идет поступательное развитие, определенные решения принимаются лучше. Многое из микромоментов нужно улучшать, но мы будем делать это понемногу.

Выражаясь фигурально, в переводе с французского, наш поезд идет к конечной станции, и мы идем к своему пункту назначения, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт ЦСКА
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logoБенуа Гру
logoДинамо Москва
logoЗак Фукале
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