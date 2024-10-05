«Трактор» выиграл в 4-м матче подряд – 4:0 с ЦСКА. Команда Гру идет 1-й на Востоке
«Трактор» одержал 4-ю подряд победу в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Бенуа Гру победила ЦСКА со счетом 4:0.
Таким образом, «Трактор» одержал 4-ю победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ.
Челябинский клуб занимает 1-ю строчку в таблице Восточной конференции, набрав 18 очков в 12 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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