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«Трактор» выиграл в 4-м матче подряд – 4:0 с ЦСКА. Команда Гру идет 1-й на Востоке

«Трактор» одержал 4-ю подряд победу в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Бенуа Гру победила ЦСКА со счетом 4:0. 

Таким образом, «Трактор» одержал 4-ю победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ

Челябинский клуб занимает 1-ю строчку в таблице Восточной конференции, набрав 18 очков в 12 играх. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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logoКХЛ
logoБенуа Гру
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