ЦСКА закрыл комментарии в телеграме и к пресс-конференции Воробьева «ВКонтакте» после 0:4 от «Трактора»
ЦСКА закрыл комментарии к пресс-конференции Ильи Воробьева и Бенуа Гру.
Армейцы дома проиграли «Трактору» (0:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
ЦСКА закрыл комментарии под трансляцией пресс-конференции главных тренеров команд, Ильи Воробьева и Бенуа Гру, во «ВКонтакте». Кроме того, были закрыты комментарии в группе москвичей в телеграме. В то же время комментарии открыты под постами ЦСКА в группе «ВКонтакте».
Напомним, в прошлом матче армейцы разгромно проиграли «Металлургу» (0:7), после игры главный тренер ЦСКА Илья Воробьев пришел на пресс-конференцию спустя 1 час 45 минут.
Воробьев пришел на пресс-конференцию спустя 1 час 45 минут после 0:7 от «Металлурга»: «Обтекаю. Такой позор редко припомнишь»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: группа ЦСКА во «Вконтакте»
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