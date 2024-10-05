ЦСКА закрыл комментарии в телеграме и к пресс-конференции Воробьева «ВКонтакте» после 0:4 от «Трактора»

ЦСКА закрыл комментарии к пресс-конференции Ильи Воробьева и Бенуа Гру.

Армейцы дома проиграли «Трактору » (0:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

ЦСКА закрыл комментарии под трансляцией пресс-конференции главных тренеров команд, Ильи Воробьева и Бенуа Гру , во «ВКонтакте». Кроме того, были закрыты комментарии в группе москвичей в телеграме. В то же время комментарии открыты под постами ЦСКА в группе «ВКонтакте».

Напомним, в прошлом матче армейцы разгромно проиграли «Металлургу» (0:7), после игры главный тренер ЦСКА Илья Воробьев пришел на пресс-конференцию спустя 1 час 45 минут.

Воробьев пришел на пресс-конференцию спустя 1 час 45 минут после 0:7 от «Металлурга»: «Обтекаю. Такой позор редко припомнишь»