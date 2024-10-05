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Воробьев после 0:4 от «Трактора»: «Веселая пара дней. ЦСКА нужно выбираться, пройти этот этап. Что нас не ломает, делает сильнее»

Илья Воробьев высказался о поражении ЦСКА от «Трактора» (0:4).

– Не забивая, невозможно выигрывать. Это основное.

– Есть ли позитивные моменты в матче? К примеру, было много хитов, команда вышла заряженной после прошлой неудачи. 

– Заряженными мы вышли, согласен. Работали. Но при равной игре счет 0:4.

– Видите ли психологическую тему, которую нужно менять в команде? Мастерство игроков видно.

– Да, дело в психологии. Надо пройти этот этап. Что нас не ломает, делает нас сильнее. Нужно забить одну-две шайбы, и дело пойдет.

– К двум последним матчам вы относитесь просто как к двум поражениям, или это шок?

– У нас была веселая пара дней. Отношусь как? Нужно выбираться, – сказал главный тренер ЦСКА

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт ЦСКА
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