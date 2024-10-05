Воробьев после 0:4 от «Трактора»: «Веселая пара дней. ЦСКА нужно выбираться, пройти этот этап. Что нас не ломает, делает сильнее»
Илья Воробьев высказался о поражении ЦСКА от «Трактора» (0:4).
– Не забивая, невозможно выигрывать. Это основное.
– Есть ли позитивные моменты в матче? К примеру, было много хитов, команда вышла заряженной после прошлой неудачи.
– Заряженными мы вышли, согласен. Работали. Но при равной игре счет 0:4.
– Видите ли психологическую тему, которую нужно менять в команде? Мастерство игроков видно.
– Да, дело в психологии. Надо пройти этот этап. Что нас не ломает, делает нас сильнее. Нужно забить одну-две шайбы, и дело пойдет.
– К двум последним матчам вы относитесь просто как к двум поражениям, или это шок?
– У нас была веселая пара дней. Отношусь как? Нужно выбираться, – сказал главный тренер ЦСКА.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт ЦСКА
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