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  • Просветов о ЦСКА после 0:4 от «Трактора»: «Мы сыграли намного лучше, чем с «Металлургом». Фукале хорошо действовал, где-то нам не повезло»
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Просветов о ЦСКА после 0:4 от «Трактора»: «Мы сыграли намного лучше, чем с «Металлургом». Фукале хорошо действовал, где-то нам не повезло»

Иван Просветов считает, что с «Трактором» ЦСКА сыграл лучше, чем с «Металлургом».

Московский клуб уступил челябинцам (0:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Трудно ли входить в такой матч, когда перед этим ты проиграл со счетом 0:7?

– Тяжело, конечно, после таких игр. Но у профессионального спортсмена должна быть короткая память. Мы быстро вошли в эту игру. Прошла пара собраний с тренерским штабом. Поработали над ошибками.

Я считаю, мы сыграли намного лучше, чем в прошлом матче. Игра могла пойти в две стороны. У них вратарь [Зак Фукале] хорошо действовал. Мы создали много моментов еще в первом периоде, но он здорово их отработал. Где‑то нам не повезло. Но это часть хоккея. Мы не сваливаем на везение и что‑то еще. Ну вот, сегодня такой результат.

– Да, ЦСКА с первых же минут был очень заряженным. Куча хитов…

– Такая заряженность была. И к каждой игре стараешься подходить по максимуму. К сожалению, не всегда выходит результат. Но все стараются, готовятся. В спорте будут ошибки, большие проигрыши, большие победы.

Все ребята в нашей раздевалке – профессионалы. Тренеры – тоже профессионалы. Мы стараемся работать, не опускать руки, – сказал вратарь армейцев. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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