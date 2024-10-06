Федор Канарейкин: «Металлург» выдал плачевный старт, но провального сезона не будет – чемпионы часто сложно вкатываются»
Магнитогорский клуб выиграл 6 из 13 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ. «Металлург» занимает 6-ю строчку в таблице Восточной конференции, набрав 12 очков в 13 играх.
«Проблемы у «Металлурга» комплексные, но чемпионы часто сложно вкатываются в следующий сезон. Команде надо привести себя в норму и понять, что все начинается сначала.
«Магнитке» надо все забыть и много трудиться, плюс много игроков травмировано, но надо разобраться, почему так происходит. Еще на неудачный старт «Металлурга» повлияли отъезд Михайлиса и Орехова в сборную Казахстана.
Надо исправлять ситуацию, «Металлург» выдал плачевный старт, но провального сезона для «Металлурга» не будет однозначно. Все еще встанет на свои места.
Ребята всем переболеют и вернутся. Клуб традиционно заточен под результат, он выправится. Другого быть не может», – сказал бывший главный тренер «Металлурга» Федор Канарейкин.
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