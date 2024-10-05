Орехов о том, по силам ли «Металлургу» защитить чемпионский титул: «Мы к этому идем. У нас есть все для этого, мы сохранили состав. Главное – придерживаться системы»
Валерий Орехов высказался о шансах «Металлурга» защитить чемпионский титул.
В 12 матчах сезона клуб набрал 10 очков и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.
– «Металлургу» по силам защитить чемпионский титул в этом сезоне?
– Думаю, что да, дай бог. Надеюсь на это. Мы к этому идем, стремимся.
У нас есть все для этого, мы сохранили тот же состав. Главное – придерживаться той системы, которая у нас есть, – сказал защитник «Металлурга» Валерий Орехов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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