Валерий Орехов высказался о шансах «Металлурга» защитить чемпионский титул.

В 12 матчах сезона клуб набрал 10 очков и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.

– «Металлургу» по силам защитить чемпионский титул в этом сезоне?

– Думаю, что да, дай бог. Надеюсь на это. Мы к этому идем, стремимся.

У нас есть все для этого, мы сохранили тот же состав. Главное – придерживаться той системы, которая у нас есть, – сказал защитник «Металлурга » Валерий Орехов .