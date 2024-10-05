  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Михайлис оформил 2 дубля подряд – против ЦСКА и «Спартака». У форварда «Металлурга» 9 очков в 12 играх КХЛ
4

Михайлис оформил 2 дубля подряд – против ЦСКА и «Спартака». У форварда «Металлурга» 9 очков в 12 играх КХЛ

Никита Михайлис забросил по 2 шайбы в ворота ЦСКА и «Спартака».

«Металлург» обыграл красно-белых со счетом 5:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Ранее магнитогорский клуб разгромил ЦСКА со счетом 7:0. 

Форвард «Металлурга» Никита Михайлис забросил по 2 шайбы в ворота соперника в обоих матчах. 

Кроме того, он отметился тремя голевыми передачами в игре с ЦСКА. Таким образом, у Михайлиса 9 (4+5) очков в 12 матчах в КХЛ. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoМеталлург Мг
logoЦСКА
logoСпартак
logoКХЛ
logoНикита Михайлис
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Разин о 5:2 со «Спартаком»: «У «Металлурга» начало было не очень, но настрой хороший. Приход Бирюкова и Мозякина нам поможет, надеюсь»
3сегодня, 18:39
КХЛ. СКА проиграл «Северстали», ЦСКА уступил «Трактору», «Металлург» победил «Спартак», «Авангард» был сильнее «Барыса»
308сегодня, 16:26
«Обтекаю. Такого позора не припомню». «Металлург» в Москве просто вынес ЦСКА – 7:0!
53вчера, 08:55
Михайлис первым в сезоне КХЛ набрал 5 очков за игру – у форварда «Металлурга» 2 гола и 3 ассиста против ЦСКА
43 октября, 20:49
Разин о 7:0 с ЦСКА: «Идеальная игра «Металлурга», не начали витать в облаках после 2-го периода, значит, все хорошо. Сказал ребятам – давайте без эйфории, это всего лишь победа, два очка»
43 октября, 20:33
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Выставочные матчи НХЛ. «Вашингтон» играет с «Бостоном», «Нэшвилл» против «Каролины», «Лос-Анджелес» – «Флорида»
916 минут назадLive
Лабанк перешел в «Коламбус». Контракт форварда – на один сезон, зарплата – 775 тысяч долларов
18 минут назад
Роман Ротенберг: «Хоккей СКА точно будет привлекать зрителей. Люди стоя аплодируют, как в театре, как в филармонии, когда оркестр играет»
39сегодня, 20:03
Ротенберг о Козыреве: «Мы вместе начинали в СКА строить систему. Не терпеть на льду, а играть – это была наша общая философия»
12сегодня, 18:56
Воробьев после 0:4 от «Трактора»: «Веселая пара дней. ЦСКА нужно выбираться, пройти этот этап. Что нас не ломает, делает сильнее»
18сегодня, 18:22
ЦСКА закрыл комментарии в телеграме и к пресс-конференции Воробьева во «ВКонтакте» после 0:4 от «Трактора»
22сегодня, 17:53
Роман Ротенберг: «У сборной Бразилии по футболу нет предела совершенству, могут 10 голов забить. СКА и «Северстали» по силам 10-15 шайб забросить друг другу»
79сегодня, 17:40
Ротенберг после 3:4 с «Северсталью»: «Череповец – суровый город, игра была кость в кость. СКА создал много моментов, Шостак нас переиграл. Будем зализывать раны»
43сегодня, 17:18
Разин провел 500-й матч в КХЛ. «Металлург» обыграл «Спартак», одержав третью победу подряд
11сегодня, 16:54
НХЛ. «Нью-Джерси» победил «Баффало» во 2-м матче в Праге
72сегодня, 16:44
Ко всем новостям
Последние новости
Ротенберг о замене Плешкова после 2-го гола «Северстали»: «Кто сказал, что рановато? Взбодрили СКА, дали шанс Серебрякову. Впереди много матчей, нужны все игроки»
18 минут назад
Жамнов о 2:5 с «Металлургом»: «Исход матча зависел от «Спартака», не было бросков и остроты, мы много возили шайбу по периметру. Сезон длинный, впереди долгий путь»
19 минут назад
Петерка получил сотрясение мозга после столкновения с защитником «Нью-Джерси» Диллоном. У Обе-Кюбеля и Бенсона травмы нижней части тела
32 минуты назад
Козырев после 4:3 со СКА: «Командная победа «Северстали», ребята самоотверженно сыграли. Мы ведем борьбу за попадание в плей-офф, не разграничиваем соперников»
сегодня, 19:45
Просветов про 0:11 в 2 матчах: «В НХЛ никто даже не моргает, когда проигрывает. В ЦСКА нужно делать так же – если в раздевалке начнется пожар, это ни к чему хорошему не приведет»
2сегодня, 19:29
Гру после 4:0 с ЦСКА: «Трактор» одержал 3 победы над сильными соперниками, мы довольны. Фукале провел отличный матч, здорово сыграло большинство»
1сегодня, 19:11
Разин о 5:2 со «Спартаком»: «У «Металлурга» начало было не очень, но настрой хороший. Приход Бирюкова и Мозякина нам поможет, надеюсь»
3сегодня, 18:39
«Трактор» выиграл в 4-м матче подряд – 4:0 с ЦСКА. Команда Гру идет 1-й на Востоке
12сегодня, 17:28
Тамбиев о 0:1 с «Ладой»: «Равная игра, «Адмирал» на выезде показал хорошие движение и скорость. В буллитах удача была на стороне соперника»
сегодня, 17:04
Браташ об 1:0 с «Адмиралом»: «Победа ничем плохим не пахнет, радует, что «Лада» в буллитах перетянула канат. Вратари сыграли феноменально»
сегодня, 15:57