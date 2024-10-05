Михайлис оформил 2 дубля подряд – против ЦСКА и «Спартака». У форварда «Металлурга» 9 очков в 12 играх КХЛ
Никита Михайлис забросил по 2 шайбы в ворота ЦСКА и «Спартака».
«Металлург» обыграл красно-белых со счетом 5:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Ранее магнитогорский клуб разгромил ЦСКА со счетом 7:0.
Форвард «Металлурга» Никита Михайлис забросил по 2 шайбы в ворота соперника в обоих матчах.
Кроме того, он отметился тремя голевыми передачами в игре с ЦСКА. Таким образом, у Михайлиса 9 (4+5) очков в 12 матчах в КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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