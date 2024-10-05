Михайлис оформил 2 дубля подряд – против ЦСКА и «Спартака». У форварда «Металлурга» 9 очков в 12 играх КХЛ

Никита Михайлис забросил по 2 шайбы в ворота ЦСКА и «Спартака».

«Металлург » обыграл красно-белых со счетом 5:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Ранее магнитогорский клуб разгромил ЦСКА со счетом 7:0.

Форвард «Металлурга» Никита Михайлис забросил по 2 шайбы в ворота соперника в обоих матчах.

Кроме того, он отметился тремя голевыми передачами в игре с ЦСКА . Таким образом, у Михайлиса 9 (4+5) очков в 12 матчах в КХЛ.