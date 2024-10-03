Михайлис первым в сезоне КХЛ набрал 5 очков за игру – у форварда «Металлурга» 2 гола и 3 ассиста против ЦСКА

Никита Михайлис забил 2 гола и сделал 3 ассиста в матче против ЦСКА.

«Металлург » обыграл армейцев со счетом 7:0 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Форвард магнитогорский команды Никита Михайлис забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в этой игре. Таким образом, он первым в нынешнем сезоне КХЛ набрал 5 очков в одном матче.