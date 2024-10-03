Михайлис первым в сезоне КХЛ набрал 5 очков за игру – у форварда «Металлурга» 2 гола и 3 ассиста против ЦСКА
Никита Михайлис забил 2 гола и сделал 3 ассиста в матче против ЦСКА.
«Металлург» обыграл армейцев со счетом 7:0 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Форвард магнитогорский команды Никита Михайлис забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в этой игре.
Таким образом, он первым в нынешнем сезоне КХЛ набрал 5 очков в одном матче.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
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