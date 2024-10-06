Жамнов о 2:5 с «Металлургом»: «Исход матча зависел от «Спартака», не было бросков и остроты, мы много возили шайбу по периметру. Сезон длинный, впереди долгий путь»

Алексей Жамнов высказался о поражении «Спартака» от «Металлурга» (2:5).

– Расскажите о состоянии отсутствующих игроков – Михаила Мальцева и Анселя Галимова? Близки ли они к восстановлению, чтобы сыграть в следующем матче с «Салаватом Юлаевым»?

– Да, конечно, сегодня им уже намного лучше. Посмотрим, как будет дальше, еще есть время до следующей игры. Надеемся, что они будут готовы на сто процентов.

– Есть ли ощущение, что отсутствие Мальцева негативно сказывается на игре команды?

– Нет, просто идет сезон – всегда кто-то болеет, а кто-то травмирован. Появляется шанс и для других игроков проявить себя. Конечно, Михаил – это боевая единица, нам его не хватает, но и другие игроки тоже должны давать результат.

– Несмотря на поражение, сегодня у вас меньше претензий к игрокам, чем после прошлой победы над «Барысом»?

– Да, конечно, ребята – молодцы, играли до конца. Есть моменты, над которыми надо поработать. Вернулись в игру, сравняли счет, но потом опять ошибки нас подвели.

Но с такими командами, как «Магнитка» надо всегда играть дисциплинировано. Потому что у них есть мастера, которые используют свои моменты. Так что, сегодня исход матча зависел от нашей игры.

– «Спартак» вернулся в игру, дважды реализовав большинство. Насколько было важно преуспеть в этом компоненте игры? И в чем причина не самой лучшей игры «Спартака» в большинстве?

– Не было бросков и остроты, мы много возили шайбу по периметру. Сегодня же, было все, что нужно для большинства. Но сезон долгий, впереди еще долгий путь.

Да, большинство – это очень важный элемент в хоккее. Это глоток воздуха для команды, который дает преимущество всем игрокам.

– В чем причина отсутствия сегодня Егора Филина и Александра Беляева?

– Обычная ротация, – сказал главный тренер «Спартака ».