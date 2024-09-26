Якушев о словах Жамнова после 4:3 с «Металлургом»: «Он высказал претензии, и они совершенно справедливые. Нельзя так давать сопернику играть»
Александр Якушев прокомментировал слова Алексея Жамнова об игре с «Металлургом».
Красно-белые одержали победу со счетом 4:3. После матча главный тренер «Спартака» раскритиковал игру своей команды: «Спартак» отскочил. Не мы выиграли – просто повезло. Спасибо Николаеву, держал нас в игре»
«Алексей Юрьевич высказал все претензии, и думаю, они совершенно справедливые. Он в строгой форме дал понять, что нельзя так давать сопернику играть.
Особенно это касается третьего периода, и это уже не первый случай – вспомним, как уступили Челябинску.
Абсолютно верным было решение высказать все это игрокам», – сказал двукратный олимпийский чемпион, председатель попечительского совета «Спартака» Александр Якушев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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