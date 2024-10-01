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  • Жамнов о 2:3 с «Трактором»: «Говорят, должна быть холодная голова, а наша – в раздевалке осталась или гостинице. «Спартак» только в третьем периоде стал играть неплохо»
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Жамнов о 2:3 с «Трактором»: «Говорят, должна быть холодная голова, а наша – в раздевалке осталась или гостинице. «Спартак» только в третьем периоде стал играть неплохо»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги игры с «Трактором».

Красно-белые уступили челябинскому клубу (2:3 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

1 октября главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов празднует день рождения. 

– Вы ждали сегодня от команды подарок в виде победы? Или ребята вам что‑то раньше подарили?

– Я ждал хорошей игры. Это все, что я ждал. А подарки – это совсем другое.

– У вас активно атаковала номинально четвертая тройка ФилинУсмановБеляев. Можно ли сказать, что у вас на нападение нацелено каждое звено?

– Так я все время говорил, что мы придерживаемся такого принципа. У нас нет checking line. Мы просим ребят, чтобы они и в атаке играли все вместе, и в обороне. Но это никак не силовая тройка.

– Вам не показалось, что «Трактор» подстроился, уступив вам в Челябинске по буллитам?

– Мы в первой половине игры чуть‑чуть отошли от тех требований, которые просили тренеры. Пожалуй, только в третьем периоде команда показывала тот хоккей, который мы требуем. А поначалу…

Как говорят, должна быть холодная голова. А наша голова – не знаю, может, в раздевалке осталась или в гостинице, когда они спали. Но по мыслям мы были в другом месте, не на игре. Только в третьем периоде ребята стали играть довольно‑таки неплохо.

– Можно ли сказать, что «Трактор» – один из самых неудобных соперников для «Спартака»?

– Очень хорошая команда, играет в агрессивный хоккей. Мы их разбираем, они нас разбирают. Все знают сильные и слабые стороны любого соперника. Просто мы сами поначалу играли не в тот хоккей.

С «Трактором» тяжело играть – и у нас, и у них энергозатратный хоккей. Просто надо выполнять игровое задание. А так – соперник очень здорово играл сегодня.

– Вы в день рождения чаще выигрываете или проигрываете?

– Ну вы прям всю историю у меня спросите! Я не помню! Никогда не задумывался об этом. Как тренер – наверное, это впервые, когда был матч в день рождения. Самый памятный матч даже не назову. Память уже не молодая! – сказал главный тренер «Спартака».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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logoАлександр Беляев
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