Козырев после 4:3 со СКА: «Командная победа «Северстали», ребята самоотверженно сыграли. Мы ведем борьбу за попадание в плей-офф, не разграничиваем соперников»

Андрей Козырев высказался о победе «Северстали» над СКА (4:3).

В прошлом матче между этими командами сильнее был петербургский клуб (8:5).

– Я хотел бы поблагодарить наших болельщиков за шикарную атмосферу на стадионе. У нас была не совсем удачная выездная серия. На сегодняшний матч мы настраивались конечно.

Получилась отличная игра. Победа. Командная победа. Здорово, самоотверженно играли. И в меньшинстве выстояли, забили хорошие голы.

– После 5:8 СКА стал особым соперником для вас?

– Ни в коей мере. Каждый матч для нас сейчас очень важный. Мы ведем борьбу за попадание в плей-офф. Мы не разграничиваем команды.

– Возвращение Иванова и Квочко из «Дизеля» – рабочие моменты или вынужденные меры?

Рабочие моменты. Мы отправляли для игровой практики и Глеба , и Илью. Глеб хорошо сыграл в сегодняшнем матче.

А то, что Илья сейчас в Пензе – мы любезно предоставили возможность побывать на исторической родине, выступить там, – сказал главный тренер «Северстали » Андрей Козырев .