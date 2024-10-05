Козырев после 4:3 со СКА: «Командная победа «Северстали», ребята самоотверженно сыграли. Мы ведем борьбу за попадание в плей-офф, не разграничиваем соперников»
В прошлом матче между этими командами сильнее был петербургский клуб (8:5).
– Я хотел бы поблагодарить наших болельщиков за шикарную атмосферу на стадионе. У нас была не совсем удачная выездная серия. На сегодняшний матч мы настраивались конечно.
Получилась отличная игра. Победа. Командная победа. Здорово, самоотверженно играли. И в меньшинстве выстояли, забили хорошие голы.
– После 5:8 СКА стал особым соперником для вас?
– Ни в коей мере. Каждый матч для нас сейчас очень важный. Мы ведем борьбу за попадание в плей-офф. Мы не разграничиваем команды.
– Возвращение Иванова и Квочко из «Дизеля» – рабочие моменты или вынужденные меры?
Рабочие моменты. Мы отправляли для игровой практики и Глеба, и Илью. Глеб хорошо сыграл в сегодняшнем матче.
А то, что Илья сейчас в Пензе – мы любезно предоставили возможность побывать на исторической родине, выступить там, – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.
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