«Флорида» и «Рейнджерс» – в топе, «Вашингтон» мечтает о плей-офф. Большой рейтинг силы НХЛ
Все команды перед регуляркой.
Начало сезона – странное время. Новой информации о командах не очень много: все выложились в июле и пошли отдыхать.
При этом сам момент шепчет, что нужно все как следует перепроверить и зафиксировать. Обозначить, так сказать, точку отсчета для всех команд: текущие возможности, пространство для роста, проблемы, амбиции и так далее.
Ниже – как раз такая перепроверка. По мотивам моего телеграма.
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Напоминаю, с чем вы имеете дело: это авторский рейтинг силы с участием всех клубов НХЛ, сориентированный на текущий потенциал. В связи с этим потенциалом и задачами на ближайшие несколько месяцев команды разделены внутри рейтинга на четыре большие группы:
● команды на стадии пересборки;
● те, кто может побиться хотя бы за места в уайлд-кард;
● надежные претенденты на выход в плей-офф;
● железные, по идее, участники плей-офф, задача которых – пройти регулярку без кошмаров и допилиться к весне.
В этот раз нет уровня с лейблом «чемпионы», потому что до борьбы за чемпионство еще очень далеко – и регулярка нужна, чтобы глобально обновить ощущения от сезона-2023/24, оставшиеся с июля (если что – вот они).
Мы прошли удивительное время, когда сыграны лишь товарняки – и те притащили кучу выводов-миражей. Пачиоретти неплох в «Торонто»? И что, «Лифс» поднялись с колен? Проблема глубины решена?
А что, если правда решена? В общем, такого много, но на это сейчас разумнее не смотреть. Если Пачиоретти снова тот – это покажет регулярка.
Впрочем, зачем я это объясняю? Вы же все равно в комментариях все поправите.
32. «Коламбус»
Кроме всего прочего, с «Коламбуса» кажется правильным начать.
Место в прошлом выпуске: 30-е.
Что пережили за 3 месяца: кромешный ад. Не просто потеряли лидера, потеряли человека – и не представляю, как команда существует сейчас, как она будет входить в сезон и как этот сезон будет развиваться. Психология как она есть, и до начала регулярки взвесить ее нереально.
И да, потеряли лидера, главную звезду. Годро был символом тех амбиций «Коламбуса», которые могли быть реализованы прямо сейчас или на дистанции в пару лет – и вот теперь я не взялся бы рисовать траекторию организации. Игрока такого статуса трудно найти, а без таких не бывает топ-команд.
Кроме того: отдали проблемного Лайне (еще одна большая ставка, которая не сыграла), отпустили Нюландера-мл, который неплохо закончил регулярку, взяли Рика Нэша директором по хоккейным операциям.
Где сейчас: «Блю Джекетс» потеряли Годро – а игрока такого уровня можно найти только на драфтах или на рынке свободных агентов. И больше никак. И это очень жесткий удар по траектории клуба – кажется, об этом лучше поговорить где-то по ходу сезона.
Чего хотят от регулярки: команде нужно пережить, справиться и пересобраться. Такого опыта ни у кого не было (и никому его не пожелаешь), так что мы все посмотрим на то, каким будет восстановление.
31. «Сан-Хосе»
Место в прошлом выпуске: 31-е.
Что пережили за 3 месяца: сущие пустяки – приняли Сиси из «Ойлерс» и Аскарова из «Нэшвилла».
Где сейчас: еще раньше «Шаркс» приняли Тоффоли, Веннберга и Гудроу, что виртуально делает их состав интереснее состава «Анахайма», но в целом есть ощущение, что двигаются они в разные стороны. «Дакс» уже оттолкнулись ото дна, а «Шаркс» еще туда падают – хоть и с Селебрини на борту.
Чего хотят от регулярки: не валиться так, как в прошлом году (понятно, что «Сан-Хосе» не контендер, но приличия же надо соблюдать), и исследовать возможности Маклина Селебрини. Вдруг он тоже Избранный.
30. «Анахайм»
Место в прошлом выпуске: 32-е.
Что пережили за 3 месяца: не расстались с Зеграсом – а значит, Тревор не выбывает из конкуренции за место в новом ядре «Дакс» внутри группы молодых талантов атаки.
Где сейчас: на стадии формирования – за последние годы таланта набрали прилично, но с ним еще куча работы. И вот эта работа продолжается.
Чего хотят от регулярки: в идеале – увидеть прорыв одного-двух нападающих (допустим, того же Зеграса), полноценный такой, с попаданием в топ-30 и, может быть, даже топ-20 бомбардиров. Ну, чтобы была какая-то надежда.
29. «Монреаль»
Место в прошлом выпуске: 29-е.
Что пережили за 3 месяца: довольно сенсационно приняли Лайне. Да, у того жесткая пробуксовка, но ведь и талант незаурядный, что, конечно, может сказаться на траектории клуба. Но Лайне получил травму в товарняке с «Торонто» – так что пока без особых перемен.
Где сейчас: Сен-Луи, напоминаю, строит свой хоккейный Хогвартс – тут процесс не начинается, но и до выпуска далеко. Многое зависит от того, что принесет Лайне (и принесет ли).
Чего хотят от регулярки: чтобы Патрик вернулся и показал себя топ-снайпером НХЛ.
28. «Юта» (бывшая «Аризона»)
Место в прошлом выпуске: 28-е.
Что пережили за 3 месяца: после перехода Сергачева на фоне переезда вряд ли нужна была какая-то тряска.
Где сейчас: ну смотрите, Келлер – как и Сергачев, как и Дурзи – 1998 года рождения; в этом году им по 26. Вокруг них в составе или крепкие середнячки постарше, или прям молодежь (Логан Кули). Очевидно, «Юта» попробует сделать так, чтобы, когда Сергачеву и Келлеру будет по 29-30, команда была упакована на уровне стабильного участника плей-офф.
Чего хотят от регулярки: Сергачев должен показать, что он может быть первым защитником на уровне НХЛ, Логан Кули должен показать те объемы роста, которые от него справедливо ждут – и это уже будет немало.
27. «Калгари»
Место в прошлом выпуске: 26-е.
Что пережили за 3 месяца: ключевая история «Калгари» за это время – инсайд о том, что генменеджер планирует перестройку, а ветераны от этого чуть недоумевают. Те ветераны, которые своими руками профукали, например, последний сезон.
Где сейчас: слушайте, я не могу – у меня от «Калгари» болит голова. Их состав номинально – вполне себе крепкий участник плей-офф. При этом у него ни энергии, ни какого-то внятного смысла. Команда будто бы в непрекращающейся депрессии, развивающейся после ухода Ткачака и после того, как Юбердо в их составе превратился в тыкву.
Номинально (повторю это слово) «Флеймс» - команда из топ-20 лиги, но их вайб не позволяет поставить ее даже выше «Чикаго».
Чего хотят от регулярки: я надеюсь, в планах «Калгари» разобраться со стратегией. Перестройка напрашивается с точки зрения настроения, но по состоянию и статусу имеющихся игроков до нее еще как до Луны: Юбердо не сильно за 30, Кадри еще чуток поиграет, Кузьменко нужно доказать кучу всего и так далее.
26. «Чикаго»
Место в прошлом выпуске: 27-е.
Что пережили за 3 месяца: так бурно было на старте июля, что сейчас особых новостей как-то и нет.
Где сейчас: по идее, «Чикаго» набрал материала по таланту и теперь отправляется в увлекательное путешествие по его оформлению – в надежде застать последние топовые годы Сета Джонса и первые по-настоящему элитные сезоны Коннора-2.
Чего хотят от регулярки: проверки целой уймы гипотез. Сможет ли Бедард в звене, прям конкретно напоминающем первое звено клуба НХЛ? Может ли Холл провести сезон без травм и играть на том уровне, на котором держался в «Бостоне»?
25. «Питтсбург»
Место в прошлом выпуске: 25-е.
Что пережили за 3 месяца: неизбежное подписание Сидни Кросби на неизбежные 8,7 млн.
Где сейчас: где-то летом Дубас говорил, что цель «Питтсбурга» – по-прежнему плей-офф, но за три месяца никакого соответствующего рывка мы не увидели. И такое ощущение, что организация немного замерла, желая просто продлить приятное ощущение: «За нас играет Кросби. Ну и Малкин». Понятно, что скилла у их спецбригады большинства по-прежнему вагон, что в смысле контроля шайбы это топ-7 НХЛ, и что технически там не то чтобы прям нужно все демонтировать, но... перспектив даже в этом сезоне у этого состава не то чтобы много.
Чего хотят от регулярки: могу ошибаться, но у меня ощущение, что «Питтсбург» (и Дубас) попробуют сделать все ровно то же, что и в прошлом году – и будут надеяться, что повезет с реализацией и получится с плей-офф.
24. «Филадельфия»
Место в прошлом выпуске: 24-е.
Что пережили за 3 месяца: вслед за Мичковым и Федотовым подписали еще и Олега Знарка (!) на позицию в скаутской бригаде. Вряд ли это повлияет на клубную траекторию, но как можно об этом не сказать?
Где сейчас: «Флайерс» показали, что в рамках системы Тортореллы их ядро (где старшие – 31-летний Кутюрье и 30-летний Лоутон) вполне себе ничего для борьбы за место в уайлд-кард. Плюс по-прежнему не исключен прогресс Моргана Фроста, например, и звездочек в линии защиты (теперь – с Дрисдейлом).
И, конечно же, Мичкова, который бодро начал в рамках лагеря и последующих товарняков.
Чего хотят от регулярки: за счет прогресса Дрисдейла и компании развить успех прошлого сезона за счет выхода в плей-офф.
23. «Миннесота»
Место в прошлом выпуске: 23-е.
Что пережили за 3 месяца: трудно вспомнить что-то, кроме травмы Мэттью Болди на исходе сентября. Но вроде бы вопрос нескольких недель.
Где сейчас: я бы сказал, по-прежнему в положении низкого старта. Уже даже мышцы немного затекли. Приличная в целом команда с большой звездой, с топ-игроками вокруг, с хорошей группой поддержки, с разнообразной и крепкой защитой (прогресс Фэйбера). Запутавшаяся в обстоятельствах – выкупленные контракты плюс будто бы слабоватые тренеры – «Миннесота» ждет человека (или нескольких), что сложат все эти составляющие в одну картину.
Чего хотят от регулярки: убедительных доказательств того, что Хуснутдинов – окей для нижних звеньев и меньшинства, и не без бонусов в виде результативности. Что Росси есть куда расти, что Фэйбер – это прям всерьез.
22. «Сиэтл»
Место в прошлом выпуске: 22-е.
Что пережили за 3 месяца: продлили Адама Ларссона, Мэттью Бенирса и наняли первого в истории НХЛ тренера-женщину (это не про траекторию, но сам факт).
Где сейчас: в том самом относительно боевом состоянии, в котором находился и перед прошлым сезоном. Выдающаяся глубина вообще без звезд имеет, конечно, не самые яркие перспективы в кубковой дискуссии, и «Сиэтлу» надо думать, как этих звезд раздобыть. «Вегас» ведь как-то смог.
Чего хотят от регулярки: наверное, просто не провалиться и как следует отбороться за зону плей-офф, но, если честно, мне этот подход кажется не очень перспективным. С другой стороны – можно посмотреть и так: «Сиэтлу» нужно нарабатывать привлекательность для возможных свободных агентов в будущем. Со дна зазывать условных айкелов будет посложнее.
21. «Вашингтон»
Место в прошлом выпуске: 21-е.
Что пережили за 3 месяца: «Кэпс» стали такой вспышкой в июле, что ну куда там еще.
Где сейчас: на стадии построения системы Карбери, которая, по идее, должна окрепнуть после подписания Дюбуа и компании. И тут такая деталь: Овечкин вроде бы остается полноценным участником, но система-то строится уже не для него.
Чего хотят от регулярки: тут очень простая интрига – «можем повторить?». В прошлом сезоне «Кэпс» стали довольно большой сенсацией, обыгрывая прямых конкурентов за уайлд-кард – и сейчас хотят того же. Ну и голы Ови, да побольше.
20. «Лос-Анджелес»
Место в прошлом выпуске: 20-е.
Что пережили за 3 месяца: Дрю Даути сломал ногу в предсезонной игре с «Вегасом» и выбыл на несколько месяцев.
Где сейчас: лучше всего понимаешь статус «Кингс», когда мысленно вычеркиваешь из состава Копитара, которому 37 лет. Бам – и мы получаем команду без определенного места жительства (в смысле, в иерархии НХЛ). Жестко не хватает центров. Когда в составе числился Пьер-Люк Дюбуа, смотрелось более-менее, но он превратился в тыкву – и вот теперь «Лос-Анджелес» тестирует в центре Куинтона Байфилда (он играл, но по молодежи, а в «Кингс» разогрелся на краю).
Затухающее величие Копи делает команду тем, кто она есть (уверенный претендент на уайлд-кард), но без словенца виднеется падение; а «Кингс» и сейчас не то чтобы высоко.
Чего хотят от регулярки: чтобы Байфилд показал себя хорошим центром для топ-6, а Даути в какой-то момент вернулся. Иначе кто будет проигрывать в первом раунде «Ойлерс»? Мы уже привыкли.
19. «Сент-Луис»
Место в прошлом выпуске: 18-е.
Что пережили за 3 месяца: технично выкрали двух молодых парней у «Ойлерс» – правда, не очень понятно зачем. Кроме этого, продлили Павла Бучневича, который теперь центр, и разрешили приземлиться Райану Сутеру, который никак не успокоится.
Где сейчас: поправьте, если сильно ошибаюсь, но «Блюз» каким-то образом – и совсем иным путем – оказались в точке, которую пару лет назад преодолел «Баффало». Скинули одну группу игроков, за счет этого освободили простор для другой, плюс повезло со внятной вроде бы молодежью – и вот симпатичная, ваша вторая любимая, команда (ну, получается, третья).
Ход с Холлоуэем и Бробергом делает ее еще симпатичнее – правда, сравнение с «Баффало» двухгодичной давности еще и про перспективы. А они конечно ограничены.
Чего хотят от регулярки: чтобы Буч прилично вывез в роли центра, а Нейборс с ним стал элитным (или около того) нападающим для топ-6.
18. «Оттава»
Место в прошлом выпуске: 19-е.
Что пережили за 3 месяца: «Сенаторы» подобрали Чемпиона – Ника Казинса, который находился в ротации четвертого звена во «Флориде» (хотя по ходу регулярки играл даже во втором).
Где сейчас: ручник зажат до упора, педаль газа вдавлена в пол, обратный отсчет до открытия чемпионского окна уже преодолел половину пути до пункта «Старт!». Восстановиться бы наконец Норрису – и путь к месту в уайлд-кард открыт.
Это не только мое мнение.
Чего хотят от регулярки: полноценного возвращения Джоша Норриса прежде всего. А, ну и внятной тренерской работы.
Хотя вот мне кажется, проблемы «Сенаторс» не в тренере – для них было бы неплохо, если бы провалился или постарел кто-то из пары «Тампа» / «Бостон», и в борьбе за плей-офф освободились места для новых топов.
17. «Айлендерс»
Место в прошлом выпуске: 17-е.
Что пережили за 3 месяца: Сорокину сделали операцию на спине, но он вроде бы скоро вернется.
Где сейчас: в масштабной попытке вернуться к величию эпохи Барри Троца – за счет Патрика Руа, при помощи Макса Цыплакова и Саши Романова.
Чего хотят от регулярки: думаю, важнейшим вопросом для «Айлендерс» сейчас является истинный уровень Ильи Сорокина и стабильность его игры на этом уровне. Пока стабильности не было, а ее ждут.
16. «Баффало»
Место в прошлом выпуске: 15-е.
Что пережили за 3 месяца: съемки документального видео про возвращение Раффа в родную организацию – я не видел, но Белов говорит, что очень трогательно.
Где сейчас: бесспорно талантливой – и одной из самых обаятельных в лиге – команде нужно заматереть. Затвердеть. Научиться играть на 0 и на одну пропущенную. Феерить и очаровывать они умеют, но для побед в Восточной конференции этого мало.
Чего хотят от регулярки: Рафф должен выкатить готовую для плей-офф команду – сбалансированную, зрелую, понимающую свои минусы и плюсы. Времени на еще одну тренерскую перестановку у этого ядра должно хватить, но его все равно не очень много.
15. «Детройт»
Место в прошлом выпуске: 14-е.
Что пережили за 3 месяца: ожидаемо подписали Зайдера и Рэймонда. Обоих – более чем разумно.
Где сейчас: в состоянии команды, которая не имеет очевидных перспектив на дистанции (таких, как, например, «Нью-Джерси» или та же «Оттава») и, осознавая это, изо всех сил цепляется за настоящее и выбивает все, что может, прямо сейчас.
Чего хотят от регулярки: да вот просто выйти в плей-офф, чтобы город наконец-то кайфанул от самого ощущения старта в первом раунде. Все стратегическое начнется попозже.
14. «Нэшвилл»
Место в прошлом выпуске: 16-е.
Что пережили за 3 месяца: появление Стэмкоса (и его детей) в клубной форме. Зрелище, конечно, не для слабонервных.
Где сейчас: в зоне контролируемого риска. «Нэшвилл» щедро заплатил Стэмкосу и Маршессо то, чего им аргументированно и разумно не выплачивали «Тампа» и «Вегас». Но у «Нэшвилла» и ситуация другая – «Предаторс» не брали кубок.
Их состав доживает если не последнее, то предпоследнее. Он достаточно хорош («Нэшвилл», оказывается, был в топ-3 НХЛ по ожидаемым голам при 5-на-5 в прошлой регулярке), и для него два таких бомбардира – огонь. Пускай даже с истекающим сроком годности и некоторой переплатой (для клуба – незначительной, впрочем).
Чего хотят от регулярки: чтобы Маршессо и Стэмкос (а вместе с ними и Форсберг) забили по 30.
13. «Виннипег»
Место в прошлом выпуске: 13-е.
Что пережили за 3 месяца: продлили Коула Перфетти на честно заслуженные им почти копейки.
Где сейчас: на пике собранного за годы ядра (Шайфли, Коннор, Элерс, Моррисси, Хеллибак). Ядро классное, но не самое мощное в лиге, поэтому нужно добирать на уровне системы и глубины – в прошлом году получилось интересно, хочется еще интереснее.
Чего хотят от регулярки: чтобы новый тренер Арниел не уронил команду с прошлогодних позиций. А про плей-офф будем думать перед плей-офф.
12. «Ванкувер»
Место в прошлом выпуске: 12-е.
Что пережили за 3 месяца: у Дакоты Джошуа, который был красавцем в плей-офф, обнаружили операбельный рак – он уже восстанавливается, ему здоровья.
Клуб взял на рынке Хейнена и Спронга – и то, и то выглядит вполне себе усилением.
Травма Демко оказалась серьезнее, чем мы привыкли – Эллиотт Фридман, например, говорил, что вратарю и клубу нужно будет учиться играть с ней и учитывать при подготовке.
Где сейчас: ядро (Петтерссон и компания) вооружилось глубиной и системой Токкетта и наконец-то рвануло. Окно «Кэнакс» открылось, ждем продолжения.
Чего хотят от регулярки: ее можно пройти и с меньшим энтузиазмом, чем в прошлом году (конкуренция вроде бы не должна подскочить), но к плей-офф нужно подойти прям в полной готовности, особенно в области Элиаса Петтерссона.
11. «Вегас»
Место в прошлом выпуске: 10-е.
Что пережили за 3 месяца: было обсуждение ситуации с Робином Ленером (он никак не вернется), и кроме этого что-то вспомнить трудно.
Где сейчас: я бы сказал, на стадии легкой пересборки группы поддержки за спиной Айкела и Стоуна. Атрибуты чемпионского «Вегаса» – это связки Айкел-Маршессо и Стоун-Стивенсон, Маршессо и Стивенсон вышли из чата, так что нужно что-то новое.
Чего хотят от регулярки: найти вот эти новые варианты. Чтобы, условно, Олофссон и Дорофеев вышли на стабильный уровень крепкого бомбардира НХЛ.
10. «Даллас»
Место в прошлом выпуске: 9-е.
Что пережили за 3 месяца: проводили Джо Павелски, продлили Харли и Линделля.
Где сейчас: укрепленный во весь рост состав для плей-офф испытывает серьезные проблемы с качеством хоккея на своем пике – то есть от лидеров, от первого-второго звеньев – и думает, как эти проблемы решать.
Чего хотят от регулярки: пройти ее без каких-то там ЧП, травм и прочих полураспадов. Думаю, всем хочется увидеть продолжение прогресса Робертсона, Джонстона и Станковена, который бы и позволил претендовать на большее в плей-офф.
9. «Нью-Джерси»
Место в прошлом выпуске: 11-е.
Что пережили за 3 месяца: подписали Доусона Мерсера и увидели сразу двух своих игроков на обложке NHL25.
Где сейчас: на подходе к пику текущей конфигурации ядра. Другое дело, что на переправе поменяли тренера, и сейчас за дело берется Киф, а для меня это такая черная дыра: совсем не понимаю, что он должен и может команде дать. По-моему, это еще один турбулентный отрезок в жизни дико талантливой команды, но посмотрим.
Чего хотят от регулярки: показать талант и скорость во весь рост. Для этого Киф должен не мешать Хьюзу летать и, желательно, наладить работу на своей половине.
8. «Бостон»
Место в прошлом выпуске: 7-е.
Что пережили за 3 месяца: до сих пор не подписали Сваймена – и понятно почему: крутой защитой раскрутили, в принципе, обычного вратаря – и тот возомнил себя Гашеком и просит зарплату Гашека. А вот нечего было.
Появление Никиты Задорова в защите – это усиление только во вселенной Никиты Задорова.
Где сейчас: крепкая и неприятная команда уровня плей-офф с понятными ограничениями в смысле таланта и итоговых перспектив.
Чего хотят от регулярки: чтобы Сваймен не пропустил много, а Маршанд не показал критичного падения в смысле уровня.
7. «Торонто»
Место в прошлом выпуске: 8-е.
Что пережили за 3 месяца: похоже, Беруби окончательно двинет Нюландера в центр – инфляция Тавареса продолжается, он теперь третий центр (печатаю левой рукой, в правой – бокал шампнксооого, извините, капает на клавиатуру).
Дали шанс Пачиоретти – но это, понятно, от безысходности.
А в целом даже местная пресса фиксирует: та же команда, что и год назад.
Где сейчас: на пороге важнейшего отрезка в жизни этого ядра. Заканчивается уничтожающий все живое контракт Тавареса – и наконец, открывается окно настоящих, больших и жирных возможностей по укреплению состава (а не по набору всяких пачиоретти). Но вся красота – только следующим летом, до которого еще надо дожить.
Чего хотят от регулярки: чтобы Робертсон перестал ломать своих.
Важнейших темы две – защита и вратарь. Защита населена (и даже перенаселена) именами, и хочется, чтобы при новом тренере это все сложилось в адекватную экосистему. А по вратарям еще проще: Уолл выглядел глыбой на фоне хандрящего Самсонова, и вот Столарц, по идее же, стабильнее Ильи. Как оно будет сейчас?
6. «Колорадо»
Место в прошлом выпуске: 4-е.
Что пережили за 3 месяца: дали шанс Шилингтону (некогда интересному защитнику «Флэймс»), но самое главное, что пока не было апдейтов по статусу Ничушкина и Ландескуга. Поэтому акции «Эвс» пока дешевеют.
Где сейчас: период величия Макара/Маккиннона/Рантанена продолжается, и края ему пока не видно, но в этом списке должен быть еще как минимум Ландескуг – и его нет. Нет там и Ничушкина, и пока ядро выглядит разобранным, перспективы команды выглядят не такими очевидными.
Возможно, Беднару удастся найти какие-то дополнительные настройки для выравнивания баланса, но на это мы как раз и будем смотреть по сезону.
Чего хотят от регулярки: разобраться с тем, есть ли жизнь без Ландескуга.
5. «Каролина»
Место в прошлом выпуске: 6-е.
Что пережили за 3 месяца: отпустили Кузнецова в СКА (я думаю, с облегчением), подписали Кокера, ой, Джарвиса (такой юмор ценится?) и дали мостик Мартину Нечасу.
Где сейчас: «Каролина», напомню, переживает экзистенциальный кризис – трудно найти в НХЛ команду сильнее, но три все-таки можно. И вот обойти эти три «Харрикейнс» не могут, потому что не хватает идей в атаке.
А идеи в атаке – самое ценное, что только может быть в игре вообще. Где их взять?
Чего хотят от регулярки: по-прежнему роста от Котканиеми. Кроме того, «Каролина», наверное, прокрутит какое-то количество новых связок в поисках Тех Самых – в ротацию добавился отличный Рословик, и можно попробовать с ним того же Нечаса.
4. «Тампа»
Место в прошлом выпуске: 5-е.
Что пережили за 3 месяца: увидели Стэмкоса в форме «Нэшвилла» (а он ведь фотался во многом ради «Лайтнинг»), выдали несколько предсказуемых реплик о том, что таков бизнес, и назначили капитаном Хедмана.
Где сейчас: если попытку уместно рассматривать как процесс, то «Лайтнинг» сейчас как раз на стадии попытки растянуть чемпионское окно. В целом это не выглядит фантастикой: защитники в возрасте, но не критичном, Кучерову вот только сейчас 31, Пойнт еще моложе, Василевский в самом расцвете.
Есть вопросы с системой в защите и глубиной.
Чего хотят от регулярки: это будет тест всех систем. Генцел в топ-6 должен быть сразу очень эффективен, полутона не принимаются. Мозер в защите сразу должен быть не сильно хуже Сергачева, иначе конструкция становится хрупкой. Ну и так далее.
Брисбуа говорил, что надо получше играть при 5-на-5 – потенциал в атаке уже не расширишь, а вот в защите «Тампа» должна (если речь по-прежнему о финале Кубка Стэнли) играть лучше. Смотрим, будет ли.
3. «Эдмонтон»
Место в прошлом выпуске: 2-е.
Что пережили за 3 месяца: потеряли Холлоуэя и Броберга (ничего личного, просто бизнес), приобрели Подколзина на замену Холлоуэю, взяли посмотреть Дермотта на замену Бробергу.
И конечно, задали новую зарплатную планку контрактом с Драйзайтлем.
Где сейчас: эйфорию от финала-2024 уже разбавил случай с оффершитом от «Сент-Луиса» – ушли два игрока, доля важности которых в команде будущего могла (и даже должна была) немного подрасти.
Но в целом: мы видели, что прошлогодняя глубина работает. Мы видим, что «Эвс» по-прежнему в условном ауте. Мы видим во втором звене «Ойлс» Скиннера и Арвидссона и понимаем, что круг смен-то там приличный.
Правда, защита и вратарь на уровне команд из предыдущей группы – и вот непонятно, возможно ли это поправить.
Чего хотят от регулярки: не провалиться как в прошлом году – хотя, если снова закончится финалом, то какая разница.
2. «Рейнджерс»
Место в прошлом выпуске: 3-е.
Что пережили за 3 месяца: Труба остался в составе, хотя его зарплата в 8 млн уже ощущается некоторым препятствием.
Где сейчас: на исходе лучшего карьерного отрезка Артемия Панарина и компании. В защите и во вратаре «Рейнджерс» сомнений нет, но группа в атаке уже шагнула за 30 – люди могут выпадать просто в момент. А ведь для кубка «Рейнджерс» не помешало бы как раз в атаке и прибавить. Но молодежь тоже есть, и она тоже может подрасти.
Чего хотят от регулярки: в идеале – чтобы Лафреньер (или Какко) как вжарил чемпионат на 40 голов.
1. «Флорида»
Место в прошлом выпуске: 1-е.
Что пережили за 3 месяца: тусили с кубком – чем им еще заниматься.
Где сейчас: ядерная группа «Флориды» достаточно молода и пока не страдает от течения времени, так что списывать ее без информации со льда оснований нет. Защита сейчас по именам выглядит спорно, но она и прежде брала не именами.
Я думаю только о том, что у этой группы уже было два очень длинных сезона с финалами.
Чего хотят от регулярки: проверки и обновления всех систем. И поиска условного Тарасенко для подписания на феврале.
Телеграм-канал Петухова, ютуб-канал Петухова
Фото: East News/AP Photo/Rebecca Blackwell, AP Photo/Noah K. Murray, Nathan Denette/The Canadian Press via AP, AP Photo/Julia Nikhinson, Larry MacDougal via AP, Jason Franson/The Canadian Press via AP, AP Photo/Chris O’Meara, Cal Sport Media via AP Images, Paige Taylor White/The Canadian Press via AP, AP Photo/Michael Dwyer, AP Photo/Mark Humphrey, Evan Buhler/The Canadian Press via AP, AP Photo/Charles Rex Arbogast, AP Photo/Bailey Hillesheim, AP Photo/Nick Wass, AP Photo/Jeff Roberson, AP Photo/David Zalubowski, AP Photo/George Walker IV, Darryl Dyck/The Canadian Press via AP
Опустил взгляд на два абзаца ниже на рекламу телеграм-канала - "не, Петухов..."
Это маскировка или ребрендинг?