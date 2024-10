«Флорида» и «Рейнджерс» – в топе, «Вашингтон» мечтает о плей-офф. Большой рейтинг силы НХЛ

Все команды перед регуляркой.

Начало сезона – странное время. Новой информации о командах не очень много: все выложились в июле и пошли отдыхать.

При этом сам момент шепчет, что нужно все как следует перепроверить и зафиксировать. Обозначить, так сказать, точку отсчета для всех команд: текущие возможности, пространство для роста, проблемы, амбиции и так далее.

Ниже – как раз такая перепроверка. По мотивам моего телеграма .

Напоминаю, с чем вы имеете дело: это авторский рейтинг силы с участием всех клубов НХЛ, сориентированный на текущий потенциал. В связи с этим потенциалом и задачами на ближайшие несколько месяцев команды разделены внутри рейтинга на четыре большие группы:

● команды на стадии пересборки;

● те, кто может побиться хотя бы за места в уайлд-кард;

● надежные претенденты на выход в плей-офф;

● железные, по идее, участники плей-офф, задача которых – пройти регулярку без кошмаров и допилиться к весне.

В этот раз нет уровня с лейблом «чемпионы», потому что до борьбы за чемпионство еще очень далеко – и регулярка нужна, чтобы глобально обновить ощущения от сезона-2023/24, оставшиеся с июля (если что – вот они ).

Мы прошли удивительное время, когда сыграны лишь товарняки – и те притащили кучу выводов-миражей. Пачиоретти неплох в «Торонто»? И что, «Лифс» поднялись с колен? Проблема глубины решена?

А что, если правда решена? В общем, такого много, но на это сейчас разумнее не смотреть. Если Пачиоретти снова тот – это покажет регулярка.

Впрочем, зачем я это объясняю? Вы же все равно в комментариях все поправите.

32. «Коламбус»

Кроме всего прочего, с «Коламбуса» кажется правильным начать.

Место в прошлом выпуске : 30-е.

Что пережили за 3 месяца : кромешный ад. Не просто потеряли лидера, потеряли человека – и не представляю, как команда существует сейчас, как она будет входить в сезон и как этот сезон будет развиваться. Психология как она есть, и до начала регулярки взвесить ее нереально.

И да, потеряли лидера, главную звезду. Годро был символом тех амбиций «Коламбуса», которые могли быть реализованы прямо сейчас или на дистанции в пару лет – и вот теперь я не взялся бы рисовать траекторию организации. Игрока такого статуса трудно найти, а без таких не бывает топ-команд.

Кроме того: отдали проблемного Лайне (еще одна большая ставка, которая не сыграла), отпустили Нюландера-мл, который неплохо закончил регулярку, взяли Рика Нэша директором по хоккейным операциям.

Где сейчас: «Блю Джекетс» потеряли Годро – а игрока такого уровня можно найти только на драфтах или на рынке свободных агентов. И больше никак. И это очень жесткий удар по траектории клуба – кажется, об этом лучше поговорить где-то по ходу сезона.

Чего хотят от регулярки: команде нужно пережить, справиться и пересобраться. Такого опыта ни у кого не было (и никому его не пожелаешь), так что мы все посмотрим на то, каким будет восстановление.

31. «Сан-Хосе»

Место в прошлом выпуске : 31-е.

Что пережили за 3 месяца : сущие пустяки – приняли Сиси из «Ойлерс» и Аскарова из «Нэшвилла».

Где сейчас: еще раньше «Шаркс» приняли Тоффоли, Веннберга и Гудроу, что виртуально делает их состав интереснее состава «Анахайма», но в целом есть ощущение, что двигаются они в разные стороны. «Дакс» уже оттолкнулись ото дна, а «Шаркс» еще туда падают – хоть и с Селебрини на борту.

Чего хотят от регулярки: не валиться так, как в прошлом году (понятно, что «Сан-Хосе» не контендер, но приличия же надо соблюдать), и исследовать возможности Маклина Селебрини. Вдруг он тоже Избранный.

30. «Анахайм»

Место в прошлом выпуске : 32-е.

Что пережили за 3 месяца : не расстались с Зеграсом – а значит, Тревор не выбывает из конкуренции за место в новом ядре «Дакс» внутри группы молодых талантов атаки.

Где сейчас: на стадии формирования – за последние годы таланта набрали прилично, но с ним еще куча работы. И вот эта работа продолжается.

Чего хотят от регулярки: в идеале – увидеть прорыв одного-двух нападающих (допустим, того же Зеграса), полноценный такой, с попаданием в топ-30 и, может быть, даже топ-20 бомбардиров. Ну, чтобы была какая-то надежда.

29. «Монреаль»

Место в прошлом выпуске : 29-е.

Что пережили за 3 месяца : довольно сенсационно приняли Лайне. Да, у того жесткая пробуксовка, но ведь и талант незаурядный, что, конечно, может сказаться на траектории клуба. Но Лайне получил травму в товарняке с «Торонто» – так что пока без особых перемен.

Где сейчас: Сен-Луи, напоминаю, строит свой хоккейный Хогвартс – тут процесс не начинается, но и до выпуска далеко. Многое зависит от того, что принесет Лайне (и принесет ли).

Чего хотят от регулярки: чтобы Патрик вернулся и показал себя топ-снайпером НХЛ.

28. «Юта» (бывшая «Аризона»)

Место в прошлом выпуске : 28-е.

Что пережили за 3 месяца : после перехода Сергачева на фоне переезда вряд ли нужна была какая-то тряска.

Где сейчас: ну смотрите, Келлер – как и Сергачев, как и Дурзи – 1998 года рождения; в этом году им по 26. Вокруг них в составе или крепкие середнячки постарше, или прям молодежь (Логан Кули). Очевидно, «Юта» попробует сделать так, чтобы, когда Сергачеву и Келлеру будет по 29-30, команда была упакована на уровне стабильного участника плей-офф.

Чего хотят от регулярки: Сергачев должен показать, что он может быть первым защитником на уровне НХЛ, Логан Кули должен показать те объемы роста, которые от него справедливо ждут – и это уже будет немало.

27. «Калгари»

Место в прошлом выпуске : 26-е.

Что пережили за 3 месяца : ключевая история «Калгари» за это время – инсайд о том, что генменеджер планирует перестройку, а ветераны от этого чуть недоумевают. Те ветераны, которые своими руками профукали, например, последний сезон.

Где сейчас: слушайте, я не могу – у меня от «Калгари» болит голова. Их состав номинально – вполне себе крепкий участник плей-офф. При этом у него ни энергии, ни какого-то внятного смысла. Команда будто бы в непрекращающейся депрессии, развивающейся после ухода Ткачака и после того, как Юбердо в их составе превратился в тыкву.

Номинально (повторю это слово) «Флеймс» - команда из топ-20 лиги, но их вайб не позволяет поставить ее даже выше «Чикаго».

Чего хотят от регулярки: я надеюсь, в планах «Калгари» разобраться со стратегией. Перестройка напрашивается с точки зрения настроения, но по состоянию и статусу имеющихся игроков до нее еще как до Луны: Юбердо не сильно за 30, Кадри еще чуток поиграет, Кузьменко нужно доказать кучу всего и так далее.

26. «Чикаго»

Место в прошлом выпуске : 27-е.

Что пережили за 3 месяца : так бурно было на старте июля, что сейчас особых новостей как-то и нет.

Где сейчас: по идее, «Чикаго» набрал материала по таланту и теперь отправляется в увлекательное путешествие по его оформлению – в надежде застать последние топовые годы Сета Джонса и первые по-настоящему элитные сезоны Коннора-2.

Чего хотят от регулярки: проверки целой уймы гипотез. Сможет ли Бедард в звене, прям конкретно напоминающем первое звено клуба НХЛ? Может ли Холл провести сезон без травм и играть на том уровне, на котором держался в «Бостоне»?

25. «Питтсбург»

Место в прошлом выпуске : 25-е.

Что пережили за 3 месяца : неизбежное подписание Сидни Кросби на неизбежные 8,7 млн.

Где сейчас: где-то летом Дубас говорил, что цель «Питтсбурга» – по-прежнему плей-офф, но за три месяца никакого соответствующего рывка мы не увидели. И такое ощущение, что организация немного замерла, желая просто продлить приятное ощущение: «За нас играет Кросби. Ну и Малкин». Понятно, что скилла у их спецбригады большинства по-прежнему вагон, что в смысле контроля шайбы это топ-7 НХЛ, и что технически там не то чтобы прям нужно все демонтировать, но... перспектив даже в этом сезоне у этого состава не то чтобы много.

Чего хотят от регулярки: могу ошибаться, но у меня ощущение, что «Питтсбург» (и Дубас) попробуют сделать все ровно то же, что и в прошлом году – и будут надеяться, что повезет с реализацией и получится с плей-офф.

24. «Филадельфия»

Место в прошлом выпуске : 24-е.

Что пережили за 3 месяца : вслед за Мичковым и Федотовым подписали еще и Олега Знарка (!) на позицию в скаутской бригаде. Вряд ли это повлияет на клубную траекторию, но как можно об этом не сказать?

Где сейчас: «Флайерс» показали, что в рамках системы Тортореллы их ядро (где старшие – 31-летний Кутюрье и 30-летний Лоутон) вполне себе ничего для борьбы за место в уайлд-кард. Плюс по-прежнему не исключен прогресс Моргана Фроста, например, и звездочек в линии защиты (теперь – с Дрисдейлом).

И, конечно же, Мичкова, который бодро начал в рамках лагеря и последующих товарняков.

Чего хотят от регулярки: за счет прогресса Дрисдейла и компании развить успех прошлого сезона за счет выхода в плей-офф.

23. «Миннесота»

Место в прошлом выпуске : 23-е.

Что пережили за 3 месяца : трудно вспомнить что-то, кроме травмы Мэттью Болди на исходе сентября. Но вроде бы вопрос нескольких недель.

Где сейчас: я бы сказал, по-прежнему в положении низкого старта. Уже даже мышцы немного затекли. Приличная в целом команда с большой звездой, с топ-игроками вокруг, с хорошей группой поддержки, с разнообразной и крепкой защитой (прогресс Фэйбера). Запутавшаяся в обстоятельствах – выкупленные контракты плюс будто бы слабоватые тренеры – «Миннесота» ждет человека (или нескольких), что сложат все эти составляющие в одну картину.

Чего хотят от регулярки: убедительных доказательств того, что Хуснутдинов – окей для нижних звеньев и меньшинства, и не без бонусов в виде результативности. Что Росси есть куда расти, что Фэйбер – это прям всерьез.

22. «Сиэтл»

Место в прошлом выпуске : 22-е.

Что пережили за 3 месяца : продлили Адама Ларссона, Мэттью Бенирса и наняли первого в истории НХЛ тренера-женщину (это не про траекторию, но сам факт).

Где сейчас: в том самом относительно боевом состоянии, в котором находился и перед прошлым сезоном. Выдающаяся глубина вообще без звезд имеет, конечно, не самые яркие перспективы в кубковой дискуссии, и «Сиэтлу» надо думать, как этих звезд раздобыть. «Вегас» ведь как-то смог.

Чего хотят от регулярки: наверное, просто не провалиться и как следует отбороться за зону плей-офф, но, если честно, мне этот подход кажется не очень перспективным. С другой стороны – можно посмотреть и так: «Сиэтлу» нужно нарабатывать привлекательность для возможных свободных агентов в будущем. Со дна зазывать условных айкелов будет посложнее.

21. «Вашингтон»

Место в прошлом выпуске : 21-е.

Что пережили за 3 месяца : «Кэпс» стали такой вспышкой в июле, что ну куда там еще.

Где сейчас: на стадии построения системы Карбери, которая, по идее, должна окрепнуть после подписания Дюбуа и компании. И тут такая деталь: Овечкин вроде бы остается полноценным участником, но система-то строится уже не для него.

Чего хотят от регулярки: тут очень простая интрига – «можем повторить?». В прошлом сезоне «Кэпс» стали довольно большой сенсацией, обыгрывая прямых конкурентов за уайлд-кард – и сейчас хотят того же. Ну и голы Ови, да побольше.

20. «Лос-Анджелес»

Место в прошлом выпуске : 20-е.

Что пережили за 3 месяца : Дрю Даути сломал ногу в предсезонной игре с «Вегасом» и выбыл на несколько месяцев.

Где сейчас: лучше всего понимаешь статус «Кингс», когда мысленно вычеркиваешь из состава Копитара, которому 37 лет. Бам – и мы получаем команду без определенного места жительства (в смысле, в иерархии НХЛ). Жестко не хватает центров. Когда в составе числился Пьер-Люк Дюбуа, смотрелось более-менее, но он превратился в тыкву – и вот теперь «Лос-Анджелес» тестирует в центре Куинтона Байфилда (он играл, но по молодежи, а в «Кингс» разогрелся на краю).

Затухающее величие Копи делает команду тем, кто она есть (уверенный претендент на уайлд-кард), но без словенца виднеется падение; а «Кингс» и сейчас не то чтобы высоко.

Чего хотят от регулярки: чтобы Байфилд показал себя хорошим центром для топ-6, а Даути в какой-то момент вернулся. Иначе кто будет проигрывать в первом раунде «Ойлерс»? Мы уже привыкли.

19. «Сент-Луис»

Место в прошлом выпуске : 18-е.

Что пережили за 3 месяца : технично выкрали двух молодых парней у «Ойлерс» – правда, не очень понятно зачем. Кроме этого, продлили Павла Бучневича, который теперь центр, и разрешили приземлиться Райану Сутеру, который никак не успокоится.

Где сейчас: поправьте, если сильно ошибаюсь, но «Блюз» каким-то образом – и совсем иным путем – оказались в точке, которую пару лет назад преодолел «Баффало». Скинули одну группу игроков, за счет этого освободили простор для другой, плюс повезло со внятной вроде бы молодежью – и вот симпатичная, ваша вторая любимая, команда (ну, получается, третья).

Ход с Холлоуэем и Бробергом делает ее еще симпатичнее – правда, сравнение с «Баффало» двухгодичной давности еще и про перспективы. А они конечно ограничены.

Чего хотят от регулярки: чтобы Буч прилично вывез в роли центра, а Нейборс с ним стал элитным (или около того) нападающим для топ-6.

18. «Оттава»

Место в прошлом выпуске : 19-е.

Что пережили за 3 месяца : «Сенаторы» подобрали Чемпиона – Ника Казинса, который находился в ротации четвертого звена во «Флориде» (хотя по ходу регулярки играл даже во втором).

Где сейчас: ручник зажат до упора, педаль газа вдавлена в пол, обратный отсчет до открытия чемпионского окна уже преодолел половину пути до пункта «Старт!». Восстановиться бы наконец Норрису – и путь к месту в уайлд-кард открыт.

Это не только мое мнение.

Чего хотят от регулярки: полноценного возвращения Джоша Норриса прежде всего. А, ну и внятной тренерской работы.

Хотя вот мне кажется, проблемы «Сенаторс» не в тренере – для них было бы неплохо, если бы провалился или постарел кто-то из пары «Тампа» / «Бостон», и в борьбе за плей-офф освободились места для новых топов.

17. «Айлендерс»

Место в прошлом выпуске : 17-е.

Что пережили за 3 месяца : Сорокину сделали операцию на спине, но он вроде бы скоро вернется.

Где сейчас: в масштабной попытке вернуться к величию эпохи Барри Троца – за счет Патрика Руа, при помощи Макса Цыплакова и Саши Романова.

Чего хотят от регулярки: думаю, важнейшим вопросом для «Айлендерс» сейчас является истинный уровень Ильи Сорокина и стабильность его игры на этом уровне. Пока стабильности не было, а ее ждут.

16. «Баффало»

Место в прошлом выпуске : 15-е.

Что пережили за 3 месяца : съемки документального видео про возвращение Раффа в родную организацию – я не видел, но Белов говорит, что очень трогательно.

Где сейчас: бесспорно талантливой – и одной из самых обаятельных в лиге – команде нужно заматереть. Затвердеть. Научиться играть на 0 и на одну пропущенную. Феерить и очаровывать они умеют, но для побед в Восточной конференции этого мало.

Чего хотят от регулярки: Рафф должен выкатить готовую для плей-офф команду – сбалансированную, зрелую, понимающую свои минусы и плюсы. Времени на еще одну тренерскую перестановку у этого ядра должно хватить, но его все равно не очень много.

15. «Детройт»

Место в прошлом выпуске : 14-е.

Что пережили за 3 месяца : ожидаемо подписали Зайдера и Рэймонда. Обоих – более чем разумно.

Где сейчас: в состоянии команды, которая не имеет очевидных перспектив на дистанции (таких, как, например, «Нью-Джерси» или та же «Оттава») и, осознавая это, изо всех сил цепляется за настоящее и выбивает все, что может, прямо сейчас.

Чего хотят от регулярки: да вот просто выйти в плей-офф, чтобы город наконец-то кайфанул от самого ощущения старта в первом раунде. Все стратегическое начнется попозже.

14. «Нэшвилл»

Место в прошлом выпуске : 16-е.

Что пережили за 3 месяца : появление Стэмкоса (и его детей) в клубной форме. Зрелище, конечно, не для слабонервных.

Где сейчас: в зоне контролируемого риска. «Нэшвилл» щедро заплатил Стэмкосу и Маршессо то, чего им аргументированно и разумно не выплачивали «Тампа» и «Вегас». Но у «Нэшвилла» и ситуация другая – «Предаторс» не брали кубок.

Их состав доживает если не последнее, то предпоследнее. Он достаточно хорош («Нэшвилл», оказывается, был в топ-3 НХЛ по ожидаемым голам при 5-на-5 в прошлой регулярке), и для него два таких бомбардира – огонь. Пускай даже с истекающим сроком годности и некоторой переплатой (для клуба – незначительной, впрочем).

Чего хотят от регулярки: чтобы Маршессо и Стэмкос (а вместе с ними и Форсберг) забили по 30.

13. «Виннипег»

Место в прошлом выпуске : 13-е.

Что пережили за 3 месяца : продлили Коула Перфетти на честно заслуженные им почти копейки.

Где сейчас: на пике собранного за годы ядра (Шайфли, Коннор, Элерс, Моррисси, Хеллибак). Ядро классное, но не самое мощное в лиге, поэтому нужно добирать на уровне системы и глубины – в прошлом году получилось интересно, хочется еще интереснее.

Чего хотят от регулярки: чтобы новый тренер Арниел не уронил команду с прошлогодних позиций. А про плей-офф будем думать перед плей-офф.

12. «Ванкувер»

Место в прошлом выпуске : 12-е.

Что пережили за 3 месяца : у Дакоты Джошуа, который был красавцем в плей-офф, обнаружили операбельный рак – он уже восстанавливается, ему здоровья.

Клуб взял на рынке Хейнена и Спронга – и то, и то выглядит вполне себе усилением.

Травма Демко оказалась серьезнее, чем мы привыкли – Эллиотт Фридман, например, говорил, что вратарю и клубу нужно будет учиться играть с ней и учитывать при подготовке.

Где сейчас: ядро (Петтерссон и компания) вооружилось глубиной и системой Токкетта и наконец-то рвануло. Окно «Кэнакс» открылось, ждем продолжения.

Чего хотят от регулярки: ее можно пройти и с меньшим энтузиазмом, чем в прошлом году (конкуренция вроде бы не должна подскочить), но к плей-офф нужно подойти прям в полной готовности, особенно в области Элиаса Петтерссона.

11. «Вегас»

Место в прошлом выпуске : 10-е.

Что пережили за 3 месяца : было обсуждение ситуации с Робином Ленером (он никак не вернется), и кроме этого что-то вспомнить трудно.

Где сейчас: я бы сказал, на стадии легкой пересборки группы поддержки за спиной Айкела и Стоуна. Атрибуты чемпионского «Вегаса» – это связки Айкел-Маршессо и Стоун-Стивенсон, Маршессо и Стивенсон вышли из чата, так что нужно что-то новое.

Чего хотят от регулярки: найти вот эти новые варианты. Чтобы, условно, Олофссон и Дорофеев вышли на стабильный уровень крепкого бомбардира НХЛ.

10. «Даллас»

Место в прошлом выпуске : 9-е.

Что пережили за 3 месяца : проводили Джо Павелски, продлили Харли и Линделля.

Где сейчас: укрепленный во весь рост состав для плей-офф испытывает серьезные проблемы с качеством хоккея на своем пике – то есть от лидеров, от первого-второго звеньев – и думает, как эти проблемы решать.

Чего хотят от регулярки: пройти ее без каких-то там ЧП, травм и прочих полураспадов. Думаю, всем хочется увидеть продолжение прогресса Робертсона, Джонстона и Станковена, который бы и позволил претендовать на большее в плей-офф.

9. «Нью-Джерси»

Место в прошлом выпуске : 11-е.

Что пережили за 3 месяца : подписали Доусона Мерсера и увидели сразу двух своих игроков на обложке NHL25.

Где сейчас: на подходе к пику текущей конфигурации ядра. Другое дело, что на переправе поменяли тренера, и сейчас за дело берется Киф, а для меня это такая черная дыра: совсем не понимаю, что он должен и может команде дать. По-моему, это еще один турбулентный отрезок в жизни дико талантливой команды, но посмотрим.

Чего хотят от регулярки: показать талант и скорость во весь рост. Для этого Киф должен не мешать Хьюзу летать и, желательно, наладить работу на своей половине.

8. «Бостон»

Место в прошлом выпуске : 7-е.

Что пережили за 3 месяца : до сих пор не подписали Сваймена – и понятно почему: крутой защитой раскрутили, в принципе, обычного вратаря – и тот возомнил себя Гашеком и просит зарплату Гашека. А вот нечего было.

Появление Никиты Задорова в защите – это усиление только во вселенной Никиты Задорова.

Где сейчас: крепкая и неприятная команда уровня плей-офф с понятными ограничениями в смысле таланта и итоговых перспектив.

Чего хотят от регулярки: чтобы Сваймен не пропустил много, а Маршанд не показал критичного падения в смысле уровня.

7. «Торонто»

Место в прошлом выпуске : 8-е.

Что пережили за 3 месяца : похоже, Беруби окончательно двинет Нюландера в центр – инфляция Тавареса продолжается, он теперь третий центр (печатаю левой рукой, в правой – бокал шампнксооого, извините, капает на клавиатуру).

Дали шанс Пачиоретти – но это, понятно, от безысходности.

А в целом даже местная пресса фиксирует: та же команда, что и год назад.

Где сейчас: на пороге важнейшего отрезка в жизни этого ядра. Заканчивается уничтожающий все живое контракт Тавареса – и наконец, открывается окно настоящих, больших и жирных возможностей по укреплению состава (а не по набору всяких пачиоретти). Но вся красота – только следующим летом, до которого еще надо дожить.

Чего хотят от регулярки: чтобы Робертсон перестал ломать своих.

Важнейших темы две – защита и вратарь. Защита населена (и даже перенаселена) именами, и хочется, чтобы при новом тренере это все сложилось в адекватную экосистему. А по вратарям еще проще: Уолл выглядел глыбой на фоне хандрящего Самсонова, и вот Столарц, по идее же, стабильнее Ильи. Как оно будет сейчас?

6. «Колорадо»

Место в прошлом выпуске : 4-е.

Что пережили за 3 месяца : дали шанс Шилингтону (некогда интересному защитнику «Флэймс»), но самое главное, что пока не было апдейтов по статусу Ничушкина и Ландескуга. Поэтому акции «Эвс» пока дешевеют.

Где сейчас: период величия Макара/Маккиннона/Рантанена продолжается, и края ему пока не видно, но в этом списке должен быть еще как минимум Ландескуг – и его нет. Нет там и Ничушкина, и пока ядро выглядит разобранным, перспективы команды выглядят не такими очевидными.

Возможно, Беднару удастся найти какие-то дополнительные настройки для выравнивания баланса, но на это мы как раз и будем смотреть по сезону.

Чего хотят от регулярки: разобраться с тем, есть ли жизнь без Ландескуга.

5. «Каролина»

Место в прошлом выпуске : 6-е.

Что пережили за 3 месяца : отпустили Кузнецова в СКА (я думаю, с облегчением), подписали Кокера, ой, Джарвиса (такой юмор ценится?) и дали мостик Мартину Нечасу.

Где сейчас: «Каролина», напомню, переживает экзистенциальный кризис – трудно найти в НХЛ команду сильнее, но три все-таки можно. И вот обойти эти три «Харрикейнс» не могут, потому что не хватает идей в атаке.

А идеи в атаке – самое ценное, что только может быть в игре вообще. Где их взять?

Чего хотят от регулярки: по-прежнему роста от Котканиеми. Кроме того, «Каролина», наверное, прокрутит какое-то количество новых связок в поисках Тех Самых – в ротацию добавился отличный Рословик, и можно попробовать с ним того же Нечаса.

4. «Тампа»

Место в прошлом выпуске : 5-е.

Что пережили за 3 месяца : увидели Стэмкоса в форме «Нэшвилла» (а он ведь фотался во многом ради «Лайтнинг»), выдали несколько предсказуемых реплик о том, что таков бизнес, и назначили капитаном Хедмана.

Где сейчас: если попытку уместно рассматривать как процесс, то «Лайтнинг» сейчас как раз на стадии попытки растянуть чемпионское окно. В целом это не выглядит фантастикой: защитники в возрасте, но не критичном, Кучерову вот только сейчас 31, Пойнт еще моложе, Василевский в самом расцвете.

Есть вопросы с системой в защите и глубиной.

Чего хотят от регулярки: это будет тест всех систем. Генцел в топ-6 должен быть сразу очень эффективен, полутона не принимаются. Мозер в защите сразу должен быть не сильно хуже Сергачева, иначе конструкция становится хрупкой. Ну и так далее.

Брисбуа говорил, что надо получше играть при 5-на-5 – потенциал в атаке уже не расширишь, а вот в защите «Тампа» должна (если речь по-прежнему о финале Кубка Стэнли) играть лучше. Смотрим, будет ли.

3. «Эдмонтон»

Место в прошлом выпуске : 2-е.

Что пережили за 3 месяца : потеряли Холлоуэя и Броберга (ничего личного, просто бизнес), приобрели Подколзина на замену Холлоуэю, взяли посмотреть Дермотта на замену Бробергу.

И конечно, задали новую зарплатную планку контрактом с Драйзайтлем.

Где сейчас: эйфорию от финала-2024 уже разбавил случай с оффершитом от «Сент-Луиса» – ушли два игрока, доля важности которых в команде будущего могла (и даже должна была) немного подрасти.

Но в целом: мы видели, что прошлогодняя глубина работает. Мы видим, что «Эвс» по-прежнему в условном ауте. Мы видим во втором звене «Ойлс» Скиннера и Арвидссона и понимаем, что круг смен-то там приличный.

Правда, защита и вратарь на уровне команд из предыдущей группы – и вот непонятно, возможно ли это поправить.

Чего хотят от регулярки: не провалиться как в прошлом году – хотя, если снова закончится финалом, то какая разница.

2. «Рейнджерс»

Место в прошлом выпуске : 3-е.

Что пережили за 3 месяца : Труба остался в составе, хотя его зарплата в 8 млн уже ощущается некоторым препятствием.

Где сейчас: на исходе лучшего карьерного отрезка Артемия Панарина и компании. В защите и во вратаре «Рейнджерс» сомнений нет, но группа в атаке уже шагнула за 30 – люди могут выпадать просто в момент. А ведь для кубка «Рейнджерс» не помешало бы как раз в атаке и прибавить. Но молодежь тоже есть, и она тоже может подрасти.

Чего хотят от регулярки: в идеале – чтобы Лафреньер (или Какко) как вжарил чемпионат на 40 голов.

1. «Флорида»

Место в прошлом выпуске : 1-е.

Что пережили за 3 месяца : тусили с кубком – чем им еще заниматься.

Где сейчас: ядерная группа «Флориды» достаточно молода и пока не страдает от течения времени, так что списывать ее без информации со льда оснований нет. Защита сейчас по именам выглядит спорно, но она и прежде брала не именами.

Я думаю только о том, что у этой группы уже было два очень длинных сезона с финалами.

Чего хотят от регулярки: проверки и обновления всех систем. И поиска условного Тарасенко для подписания на феврале.

