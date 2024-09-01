«Тампа» – лучший клуб НХЛ за последние 5 лет по версии Bleacher Report. «Флорида» – 2-я, «Вегас» – 3-й, «Вашингтон» – 15-й, «Питтсбург» – 16-й

«Тампа» названа лучшим клубом НХЛ за последние пять лет.

Издание Bleacher Report опубликовало рейтинг силы команд НХЛ за последние пять сезонов. Для оценки использовалась следующая система начисления баллов: за победу в Кубке Стэнли – 7 очков, поражение в финале Кубка Стэнли – 6 очков, наиболее количество очков в регулярке – 5 баллов.

За поражение в финале конференции давалось 4 очка, победа в дивизионе – 3 очка, победа в серии плей-офф – 2 балла за каждую серию, попадание в плей-офф – 1 очко.

За неудачи у клубов вычитали баллы. Последнее место в дивизионе – минус 1 очко, сезон с результатом в пятерке худших в НХЛ – минус 2 балла, сезон с худшим результатом в НХЛ – минус 3 очка.

Итоговый рейтинг выглядит следующим образом:

1. «Тампа-Бэй »;

2. «Флорида »;

3. «Вегас»;

4. «Колорадо»;

5. «Даллас»;

6. «Рейнджерс»;

7. «Каролина»;

8. «Бостон»;

9. «Эдмонтон »;

10. «Айлендерс»;

11. «Торонто»;

12. «Ванкувер»;

13. «Сент-Луис»;

14. «Калгари»;

15. «Вашингтон »;

16. «Питтсбург »;

17. «Виннипег»;

18. «Миннесота»;

19. «Нэшвилл»;

20. «Монреаль»;

21. «Лос-Анджелес»;

22. «Сиэтл»;

23. «Филадельфия»;

24. «Нью-Джерси »;

25. «Оттава»;

26. «Юта»;

27. «Баффало»;

28. «Чикаго»;

29. «Коламбус»;

30. «Детройт »;

31. «Анахайм»;

32. «Сан-Хосе».