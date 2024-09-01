«Тампа» – лучший клуб НХЛ за последние 5 лет по версии Bleacher Report. «Флорида» – 2-я, «Вегас» – 3-й, «Вашингтон» – 15-й, «Питтсбург» – 16-й
Издание Bleacher Report опубликовало рейтинг силы команд НХЛ за последние пять сезонов. Для оценки использовалась следующая система начисления баллов: за победу в Кубке Стэнли – 7 очков, поражение в финале Кубка Стэнли – 6 очков, наиболее количество очков в регулярке – 5 баллов.
За поражение в финале конференции давалось 4 очка, победа в дивизионе – 3 очка, победа в серии плей-офф – 2 балла за каждую серию, попадание в плей-офф – 1 очко.
За неудачи у клубов вычитали баллы. Последнее место в дивизионе – минус 1 очко, сезон с результатом в пятерке худших в НХЛ – минус 2 балла, сезон с худшим результатом в НХЛ – минус 3 очка.
Итоговый рейтинг выглядит следующим образом:
1. «Тампа-Бэй»;
2. «Флорида»;
3. «Вегас»;
4. «Колорадо»;
5. «Даллас»;
6. «Рейнджерс»;
7. «Каролина»;
8. «Бостон»;
9. «Эдмонтон»;
10. «Айлендерс»;
11. «Торонто»;
12. «Ванкувер»;
13. «Сент-Луис»;
14. «Калгари»;
15. «Вашингтон»;
16. «Питтсбург»;
17. «Виннипег»;
18. «Миннесота»;
19. «Нэшвилл»;
20. «Монреаль»;
21. «Лос-Анджелес»;
22. «Сиэтл»;
23. «Филадельфия»;
24. «Нью-Джерси»;
25. «Оттава»;
26. «Юта»;
27. «Баффало»;
28. «Чикаго»;
29. «Коламбус»;
30. «Детройт»;
31. «Анахайм»;
32. «Сан-Хосе».
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